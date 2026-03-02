Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

Docentes influencers: cuando enseñar también sucede en redes sociales

Picture of Observador Central

Observador Central

Facebook
Twitter
LinkedIn

Educadores crean contenidos digitales para acercar el conocimiento y construir comunidad.

Cada vez más docentes utilizan plataformas como TikTok e Instagram para explicar contenidos, compartir recursos y debatir temas educativos. Este fenómeno resignifica el rol docente y amplía el alcance de la enseñanza.

Lejos de reemplazar la escuela, estas iniciativas buscan democratizar el acceso al conocimiento y conectar con estudiantes desde sus propios lenguajes.

Investigadores educativos destacan que el desafío será integrar estas prácticas a la formación docente y repensar la comunicación pedagógica en la era digital.

Últimas Destacadas

hora 12:01

Educación y Conocimiento, Especializadas. La nueva desigualdad: no todos tienen las mismas oportunidades digitales

hora 11:55

Educación y Conocimiento, Especializadas. Docentes influencers: cuando enseñar también sucede en redes sociales

hora 11:43

Especializadas, Salud. Soledad juvenil: la paradoja de estar conectados pero sentirse solos

hora 11:32

Nacionales, Sociedad y cultura. Infancias hiperconectadas: la generación que aprende primero a scrollear y después a leer

hora 11:50

Educación y Conocimiento, Especializadas. Desinformación y pensamiento crítico: la nueva alfabetización del siglo XXI

hora 11:48

Educación y Conocimiento, Especializadas. El aula después de la pandemia: docentes entre la vocación y el agotamiento