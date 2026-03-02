Docentes influencers: cuando enseñar también sucede en redes sociales

Educadores crean contenidos digitales para acercar el conocimiento y construir comunidad.

Cada vez más docentes utilizan plataformas como TikTok e Instagram para explicar contenidos, compartir recursos y debatir temas educativos. Este fenómeno resignifica el rol docente y amplía el alcance de la enseñanza.

Lejos de reemplazar la escuela, estas iniciativas buscan democratizar el acceso al conocimiento y conectar con estudiantes desde sus propios lenguajes.

Investigadores educativos destacan que el desafío será integrar estas prácticas a la formación docente y repensar la comunicación pedagógica en la era digital.