Pericias bajo la lupa: un psicólogo forense expuso en Río Gallegos y advirtió sobre errores en evaluaciones judiciales

El especialista Pablo Soares de Lima se presentó este lunes en la Cámara Criminal Oral de Río Gallegos, donde cuestionó la falta de rigor científico en pericias psicológicas y su uso en causas sensibles.

Este lunes, el psicólogo forense Pablo Soares de Lima estuvo presente en la Cámara Criminal Oral de Río Gallegos, donde declaró en el marco de un juicio por una denuncia de presunto abuso sexual, aportando su mirada técnica sobre las pericias psicológicas utilizadas en el proceso.

El caso involucra la denuncia de una joven de 18 años contra su abuelo paterno, por un hecho que habría ocurrido cuando ella tenía entre 8 y 10 años. Según detalló el especialista, la investigación se basó principalmente en una pericia psicológica y testimoniales, elementos que derivaron en la detención del acusado, quien permanece privado de su libertad a la espera del fallo.

Convocado por la defensa junto a la letrada Elba Soria, Soares de Lima intervino como “metaperito”, analizando la calidad metodológica de la pericia realizada a la denunciante. En su exposición ante el tribunal, señaló que el informe presenta falencias, tanto por el uso de técnicas inadecuadas como por un enfoque sesgado que parte de la premisa de que el hecho ocurrió.“El gran problema es creer que las pericias psicológicas pueden determinar hechos. No lo hacen. Tampoco permiten detectar si alguien miente o dice la verdad”, afirmó durante su declaración, y advirtió que este tipo de interpretaciones puede conducir a errores judiciales.

En ese sentido, también cuestionó el concepto de “develamiento” en el ámbito terapéutico. “En psicoterapia no se descubren abusos. Lo que puede surgir es una versión que, con el paso del tiempo, puede convertirse en una construcción o un convencimiento”, explicó, remarcando que estos relatos pueden presentar indicadores similares a los de un abuso real, sin que eso implique necesariamente que haya ocurrido.

Con experiencia desde 2012 en causas de este tipo en distintos puntos del país, el profesional subrayó la necesidad de trabajar con evidencia objetiva. “No se trata de creer o no creer en un relato, sino de comprobarlo. Y muchas veces eso es extremadamente difícil”, sostuvo.Tras la audiencia de este lunes, el proceso continuará con los alegatos de cierre por parte de la fiscalía y la defensa, instancia clave en la que ambas partes presentarán sus conclusiones antes de que el tribunal dicte sentencia.

Finalmente, Soares de Lima advirtió sobre la complejidad de las denuncias en este tipo de delitos, donde pueden coexistir casos reales, errores de interpretación e incluso denuncias falsas. “No existe un patrón para detectarlas desde la psicología. Cada caso debe analizarse de manera individual, con rigor y responsabilidad”, concluyó.