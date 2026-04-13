Coachella 2026: el festival que marca tendencia global volvió con figuras históricas

El evento se realizó este fin de semana en California y reunió a los artistas más influyentes del momento, consolidando su impacto cultural.

Este fin de semana se llevó a cabo el Coachella Valley Music and Arts Festival en el Empire Polo Club de Indio, California, uno de los festivales más importantes del mundo. La edición 2026 se desarrolla en dos fines de semana (del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril) y volvió a agotar entradas, confirmando su enorme peso cultural.

Entre las figuras principales se destacaron Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G, junto a artistas como The Strokes y David Guetta. Más allá de la música, el festival volvió a posicionarse como un fenómeno social: moda, redes sociales y experiencias en vivo se combinan para marcar agenda global y definir tendencias culturales.