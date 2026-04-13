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Histórico regreso: Artemis II vuelve a la Tierra y reactiva el sueño lunar

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La misión marcó un hito global al llevar humanos más lejos que nunca en más de 50 años y reavivar el interés colectivo por la exploración espacial.

La misión Artemis II de la NASA regresó con éxito a la Tierra tras un viaje de diez días alrededor de la Luna, convirtiéndose en el primer vuelo tripulado en esa órbita desde 1972. La cápsula Orión amerizó en el océano Pacífico con una tripulación histórica por su diversidad.

Más allá del logro técnico, el impacto fue profundamente social. Millones de personas siguieron la misión en vivo y las imágenes reactivaron una fascinación global por el espacio. El regreso no solo proyecta futuras misiones, sino que vuelve a instalar una pregunta clave: cuál es el próximo paso de la humanidad fuera de la Tierra.

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