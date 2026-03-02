Periodismo Responsable

Infancias hiperconectadas: la generación que aprende primero a scrollear y después a leer

Especialistas advierten que el uso temprano de pantallas está transformando la forma en que niños y niñas se vinculan con el conocimiento.

Cada vez más docentes detectan dificultades de atención, comprensión y tolerancia a la frustración en estudiantes de nivel inicial y primario. Investigaciones recientes de UNICEF y UNESCO señalan que la exposición temprana a dispositivos digitales impacta en el desarrollo cognitivo y emocional, especialmente cuando no hay acompañamiento adulto.

El problema no es el uso de la tecnología en sí, sino la falta de regulación y mediación. Muchos niños llegan a la escuela con hábitos digitales intensivos, lo que genera tensiones en el aula y nuevos desafíos para docentes y familias.

Especialistas proponen educar en el uso consciente de pantallas desde edades tempranas, promoviendo espacios de juego, lectura y vínculos presenciales como base del desarrollo integral.

