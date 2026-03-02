La nueva desigualdad: no todos tienen las mismas oportunidades digitales

La brecha tecnológica persiste y condiciona trayectorias educativas y laborales.

Aunque el acceso a internet creció, la calidad de conexión, los dispositivos disponibles y las habilidades digitales siguen marcando diferencias. Informes de la OECD muestran que estudiantes con menos recursos enfrentan mayores dificultades para aprovechar herramientas educativas.

Esta desigualdad no solo impacta en el rendimiento escolar, sino también en el acceso al empleo y la participación social.

Especialistas proponen políticas públicas que combinen infraestructura, formación y acompañamiento para reducir la brecha y garantizar inclusión digital.