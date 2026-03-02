Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

La nueva desigualdad: no todos tienen las mismas oportunidades digitales

Picture of Observador Central

Observador Central

Facebook
Twitter
LinkedIn

La brecha tecnológica persiste y condiciona trayectorias educativas y laborales.

Aunque el acceso a internet creció, la calidad de conexión, los dispositivos disponibles y las habilidades digitales siguen marcando diferencias. Informes de la OECD muestran que estudiantes con menos recursos enfrentan mayores dificultades para aprovechar herramientas educativas.

Esta desigualdad no solo impacta en el rendimiento escolar, sino también en el acceso al empleo y la participación social.

Especialistas proponen políticas públicas que combinen infraestructura, formación y acompañamiento para reducir la brecha y garantizar inclusión digital.

Últimas Destacadas

hora 12:01

Educación y Conocimiento, Especializadas. La nueva desigualdad: no todos tienen las mismas oportunidades digitales

hora 11:55

Educación y Conocimiento, Especializadas. Docentes influencers: cuando enseñar también sucede en redes sociales

hora 11:43

Especializadas, Salud. Soledad juvenil: la paradoja de estar conectados pero sentirse solos

hora 11:32

Nacionales, Sociedad y cultura. Infancias hiperconectadas: la generación que aprende primero a scrollear y después a leer

hora 11:50

Educación y Conocimiento, Especializadas. Desinformación y pensamiento crítico: la nueva alfabetización del siglo XXI

hora 11:48

Educación y Conocimiento, Especializadas. El aula después de la pandemia: docentes entre la vocación y el agotamiento