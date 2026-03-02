Soledad juvenil: la paradoja de estar conectados pero sentirse solos



El aislamiento emocional crece entre adolescentes y jóvenes, incluso en entornos digitales activos.

Estudios de la World Health Organization advierten que la soledad se convirtió en un problema de salud pública. Aunque las redes sociales permiten contacto constante, muchos jóvenes expresan sensación de desconexión emocional y falta de vínculos significativos.

Especialistas en educación y salud mental sostienen que el fenómeno está ligado a la comparación social, la presión por la imagen y la dificultad para construir relaciones profundas en entornos digitales.

El desafío actual es generar espacios de encuentro reales en escuelas, clubes y comunidades, fortaleciendo habilidades socioemocionales y la construcción de redes de apoyo.