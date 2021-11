Conectar Igualdad «cambia la dinámica de enseñanza de la escuela secundaria»

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XLIX / Santa Cruz / 29-11-2021 / ISSN 2422-7226 Por el equipo editor del Observador Central

Se habla de 30000 escuelas conectadas a lo largo del país pero que representan menos de la mitad de las unidades escolares en su totalidad. En 2015 se registraron la existencia de 65.475 unidades educativas de todas las modalidades y niveles de enseñanza en una estructura educativa para la educación común.

La misma viceministra de Educación, Silvina Gvirtz, pone en evidencia y afirma que las escuelas están a punto de terminar de conectarse (En la ciudad de Buenos Aires, tal vez), remarca que lograr este objetivo conlleva mucho trabajo técnicos pero que sin cambios en la formación docente es insuficiente «Sabemos que no se hará de un día para el otro, también hay que mejorar las estrategias de enseñanzas de los docentes», indica. La prestigiosa pedagoga destaca el valor de retomar la política de entrega de computadoras por medio del plan Conectar Igualdad «porque cambia la dinámica de enseñanza de todo el secundario» y a aseguró que se están terminado de conectar a Internet «a todas las escuelas del país, en busca de la modernización del nivel medio». «Hemos vuelto a un programa Conectar Igualdad de entrega de computadoras, la cual debe convertirse en política de Estado, para que no se vuelva a desmantelar», aseguró que de esta forma «cambia toda la dinámica de la escuela secundaria, que los alumnos necesitan alfabetizarse digitalmente».



La funcionaria, en declaraciones a Radio Cooperativa, destacó que «no es lo mismo aprender con un lápiz y un pizarrón que con programas como Avogadro o Geogebra. Ver los modelos de átomos es mejor que enseñar sólo que el agua es H20″. Y anunció que «estamos terminando de conectar todas las escuelas .Hemos llamado a licitación para la conexión de 30.000 (escuelas) en todo el país, estamos trabajando con ARSAT para ello. Es por ahí la modernización, sabemos que no se hará de un día para el otro, también hay que mejorar las estrategias de enseñanza de los docentes». Gvirtz también afirma que todos los niveles educativos son importantes y cada uno merece una atención diferenciada en función de mejorar «trabajamos para garantizar que cada uno de los chicos tengan libros de texto, principalmente las áreas de lengua y matemática, trabajar en el fortalecimiento de los aprendizajes y la enseñanza en estas áreas». Y destaca que es en el nivel inicial donde los niños deben «empezar a alfabetizarse con libros, la alfabetización comienza en ese nivel».



Respecto a una ley para cambiar la formación de los docentes, Gvirtz aseguró que «no estamos esperando ninguna ley para empezar a trabajar en la formación, tenemos las herramientas para hacerlo». «Hay que poner énfasis en la alfabetización digital, en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias y en otros problemas que el sistema aborda transversalmente como el grooming, el bullying y el acoso escolar y en esto la formación docente es clave» precisó.



Según informa la agencia de noticias TELAM, citando a la viceministra de Educación adelantaron que se están «terminando de conectar todas las escuelas», como se mencionara previamente, y con ello surge la pregunta si en la provincia de Santa Cruz sucede lo mismo.



La realidad es que dado el hermetismo del CPE (Consejo Provincial de Educación) es prácticamente imposible acceder a la información sobre la entrega de notebook propias del Plan Conectar Igualdad, no hay claridad absoluta sobre los requisitos necesarios para acceder a las mismas entonces se puede suponer que prácticamente queda librado al azar o a las recomendaciones de algunos docentes que tienen contacto con los estudiantes. Hace unos meses atrás Fundación YPF anunciaba la donación de notebook para las instituciones técnicas, si bien se realizaron entregas no es posible saber a ciencia cierta cuáles fueron los parámetros para lograrlo.



Desde este portal planteamos que es necesario mejorar la capacidad de comunicación del CPE para poner luz a este misterio, se dijo en diferentes oportunidades que las donaciones eran para los primeros años del nivel técnico, luego se dijo que sería para los terceros años; en las redes sociales de las instituciones circularon convocatorias a determinados alumnos pero no hay un balance exacto que determine la cantidad de aparatos entregados en cada institución y localidad a lo largo de la provincia, sería interesante conocer estos datos cuantitativos que colaboran en la comunicación.

Tal y como afirma la viceministra, si se logra el objetivo de la conectividad, ¿el wifi será habilitado para los estudiantes? ¿Se limitará a las áreas tecnológicas? ¿Los docentes podrán acceder libremente durante toda la jornada laboral? Preguntas que surgen ante el conocimiento que hoy existen instituciones cuya capacidad de conectividad está limitada a las áreas administrativas.



Año - Edición -