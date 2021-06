La OMS y Unicef recomiendan que las escuelas deben estar abiertas

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XXVI / Santa Cruz / 21-06-2021 / ISSN 2422-7226 Con intervención del Equipo Editor de Observador Central.

A finales del año 2020 las autoridades de la provincia proyectaban que casi 12.000 docentes que trabajan en el sistema educativo serían vacunados prontamente, al ser considerados personal esencial. Hoy nos encontramos llegando a mitad del año 2021 y gran parte de la población docente sigue sin cumplir la totalidad del esquema de vacunación.

Dada a conocer la noticia de que la provincia de Buenos Aires retoma la modalidad presencial, se ha iniciado un debate que nos interpela a todos, que pertenecen y no pertenecen al espectro educativo.

Se destaca a nivel provincial la repercusión de la carta abierta, emitida por el Dr Acuña Kunz en sus redes sociales. A partir de ella surgieron respuestas por parte de autoridades del CPE (Consejo Provincial de Educación), más allá de las respuestas a favor o en contra de la misma, la riqueza que surge de esta situación es la de iniciar el debate, el análisis del mapa de actores y la realidad en estructura de nuestro sistema educativo.

Hablar de presencialidad no es un capricho que surge espontáneamente, los organismos internacionales se expresan ante ello, la OMS (Organización Mundial de la Salud) defiende que las escuelas se mantengan abiertas, y la mayoría de los estudios han demostrado que no son grandes focos de contagio. Niños, niñas y adolescentes, según los especialistas, no son importantes transmisores del virus. También desde UNICEF se recomienda que “A medida que avanza el segundo año de la pandemia por COVID-19, es fundamental priorizar los esfuerzos para regresar a la educación presencial, en las mejores condiciones posibles de seguridad en todas las escuelas del país”. Desde el organismo se sugiere la importancia de que “las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones”.

La provincia cuenta, según registros de 2014, con 331 establecimientos educativos en los que funcionan 407 unidades educativas; una población docente elevada y donde de las 7 localidades provinciales cabecera solo cuentan con presencialidad combinada Puerto Santa Cruz, Rospentek; Tres Lagos; El Chaltén; Cañadón Seco; Puerto San Julián; Fitz Roy; Jaramillo; Koluel Kaike; y Gobernador Gregores. Y se destaca que en todas las escuelas rurales de la provincia se dictan clases presenciales.

