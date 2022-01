“Tenemos obligación de construir pactos educativos”

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición LIV / Nacional-Santa Cruz / 03-01-2022 / ISSN 2422-7226 Por el Equipo Editor del Observador Central

¿Cree que ésta es una oportunidad para introducir los cambios que el sistema educativo necesitaba? Ante esta pregunta se abre el interrogante a nivel provincial, ¿los distintos niveles del sistema educativo están conectados o son islas que trabajan sin articulaciones claras?

Durante un ciclo de entrevistas realizadas por la agencia de noticias Telam a diferentes actores políticos de la escena Nacional, se realizó la siguiente pregunta al Ministro de Educación: La pandemia hizo que el mundo se sumergiera en una crisis educativa al tener que cerrarse las escuelas y la Argentina no estuvo exenta de ella. ¿Cree que ésta es una oportunidad para introducir los cambios que el sistema educativo necesitaba? Y su respuesta fue: Creo que toda crisis es mejor no tenerla. Los argentinos nos miramos mucho hacia adentro, pero la Unesco publicó un estudio en el que dice que hay 500 millones de chicos en la región que no aprendieron a leer y escribir. La situación fue crítica y aún no logramos tener la dimensión real de lo que nos pasó. Creo que de esta situación vamos a salir mejores si somos capaces de aprender, si aprovechamos esta oportunidad para aprender, sino será peor. Argentina tiene un sistema educativo que requiere el acuerdo de la Nación con las 24 provincias y cada una tiene responsabilidades que son concurrentes, por ello tenemos la obligación de construir pactos educativos de cara al 2022.

El Ministerio de Educación pondrá el foco durante el año próximo en la compra de libros para alumnos de nivel primario, la capacitación de maestros y profesores, el equipamiento de los establecimientos educativos, el «sostenimiento» del sistema universitario y las paritarias docentes, sostuvo. El funcionario informó que «ya se compraron más de siete millones de libros con una inversión de 5.200 millones de pesos», pero que se ahondará en esa estrategia, así como en la capacitación docente para la utilización de dicho material «con la prioridad absoluta de Lengua y Matemáticas». «También se focalizará en la compra y distribución de tecnología para alumnos de la escuela secundaria, la revalorización de la escuela técnica con la compra de insumos y equipamiento, las becas Progresar, el sostenimiento del sistema universitario público y de los derechos de los docentes a través de las paritarias«.

Todo lo mencionado anteriormente hace a las diferentes políticas públicas que el sistema provincial puede adaptar a su realidad pero es necesario evaluar el nivel de trabajo integrado de los diferentes niveles educativos de la provincia, la realidad propia de vivir en una provincia donde las distancias más cortas, que a veces son las más largas en otras provincias de nuestro país, son muy grandes y donde el costo de los traslados es cada vez más inaccesible para muchas familias de bajos recursos. Acceder al sistema universitario implica mucho más que el traslado de una localidad a otra y la escases de oferta académica impacta también en los puestos laborales que pronto se ven desbordados. A nivel nacional esta situación está siendo visibilizada y es por ello que el pasado 28 de diciembre, el ministro Jaime Perczyk, junto con el presidente de la Fundación Universidad Latinoamericana de las Periferias, Carlos Olivero, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alfredo Alfonso, y el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, firmaron un convenio marco que establece la colaboración y asistencia entre las instituciones para la realización de actividades académicas, investigativas y de extensión universitaria.

El titular de la cartera educativa nacional expresó: “La idea de este convenio es hacer una universidad que no sea como las otras que conocemos, sino una que se dedique a dictar carreras nuevas, y que forme a profesionales en disciplinas de las que nadie se ocupaba hasta ahora. Hoy firmamos los papeles y comenzamos a trabajar para darle forma a este proyecto y convertirlo en una realidad. Queremos construir junto al sistema universitario de la Argentina una sociedad más igualitaria que nos prepare para los desafíos del futuro”.

El objetivo del convenio es generar un ámbito de colaboración que permita el desarrollo de actividades académicas, investigativas y de vinculación que aporten a un programa de educación superior para el desarrollo humano integral, en donde los saberes producidos en los sectores populares, sean parte constitutiva de una construcción y producción de conocimiento.

A nivel provincial no hay información sobre acuerdos establecidos, la pauta nacional apunta a un trabajo integrado entre los distintos niveles del sistema, lograr un acuerdo de este tipo en la región, que permitan el desarrollo de nuevas carreras o que revaloricen los recursos naturales sería una de los mayores avances para la zona, atacando uno de los grandes problemas que se presenta a nuestra sociedad, el desarraigo de los jóvenes que deben trasladarse a otras provincias en busca carreras tradicionales, descuidando muchas veces una proyección local capaz de desarrollar innovación y tecnología para la región. Solo queda esperar a los acuerdos y convenios provinciales de este nuevo ciclo lectivo.

