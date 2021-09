VILLA EL CHOCÓN: “Nos agarramos de la cola del dinosaurio y salimos con el dinosaurio a todo el mundo”

ISSN 2422-7226

Al norte de la Patagonia extraandina, en la provincia de Neuquén, se encuentra el Municipio de Villa el Chocón, también conocida como “La ciudad de los dinosaurios”, donde residen el Técnico en Paleontología, Rogelio Zapata, y la Directora del Museo Municipal Ernesto Bachmann, Mara Ripol, quienes tuvieron la gentileza de dialogar con nosotros sobre su más reciente descubrimiento e instruirnos sobre el estudio de la paleontología.

Tanto Rogelio como Mara son empleados municipales que comenzaron su labor en la paleontología tras la fundación del Museo Municipal de la localidad, el cual nació a partir del descubrimiento de un dinosaurio en el año 1993 y su posterior consolidación como “El dinosaurio carnívoro más grande del mundo” en 1995. A partir de estos sucesos, y tras la privatización de la represa que daba vida a la población, se determinó la inauguración de un Museo en el cual se pudieran preservar los fósiles del dinosaurio encontrado, tal como lo exigen las leyes nacionales y provinciales, para así conseguir que el pueblo siga subsistiendo por medio de un nuevo perfil turístico paleontológico, en palabras del Técn. Zapata “Nos agarramos de la cola del dinosaurio y salimos con el dinosaurio a todo el mundo”.

El descubrimiento de este dinosaurio, tal como lo explica Ripol, significó no solo un nuevo comienzo para la comunidad, sino que también le valió su reconocimiento mundial como un destino para las actividades turísticas y científicas asociadas a la paleontología “En ese momento el intendente a cargo tomó la decisión política de crear un museo y que los restos de este dinosaurio se quedaran acá, y pensar en poder explotar nuestro lugar turísticamente y darle un perfil como turismo paleontológico. Obviamente que en simultáneo no todo era solamente el hallazgo del carnívoro más grande del mundo Giganoto, sino darle importancia al área del laboratorio de investigación de los hallazgos posteriores, y que ya quedaran acá en El Chocón. Desde el año 1998, empezamos a viajar con nuestra réplica, haciéndo conocer a nivel nacional y mundial nuestro lugar. Y poder hacer que El Chocón se conozca por la represa, sino que sea asociada automáticamente con los dinosaurios”.

El dinosaurio en cuestión es el Giganotosaurus Carolinii, es el carnívoro más grande del mundo y supera al Tiranosaurio Rex por un metro, el cual fue considerado el dinosaurio más grande del mundo durante 100 años. La decisión de nombrar al dinosaurio con un nuevo nombre proviene del surgimiento de una nueva especie, lo cual según nos explican se ve determinado a partir de comparaciones entre sí “Los científicos, o sea los paleontólogos, hacen el estudio de una comparación anatómica en cada hueso que se encuentra, eso pasa con todos los dinosaurios. Nosotros tenemos un hallazgo y el estudio consiste en comparar anatómicamente con todos los dinosaurios ya encontrados en el mundo, una diferencia en una vértebra, alguna diferencia ósea ya lo convierte en una nueva especie y se le pone un nuevo nombre. En este caso, tenía diferencias no solamente en el cráneo, el Giganoto con el Rex, sino que también en algunas partes de las extremidades. Si este dinosaurio anatómicamente hubiera sido exactamente igual que el Tiranosaurio Rex, hubiera tomado el nombre de Tiranosaurio”. Todo el proceso de estudio y verificación sobre las especies a las que puede pertenecer un dinosaurio, puede ser arduo y extenso “Tiene que estar avalado por la Asociación Argentina de Paleontología, Latinoamericana, y cuando está realmente revisado todo el trabajo, recién sale la publicación en una revista especializada de nivel mundial y se acepta a nivel mundial ese dinosaurio. Por eso lleva muchísimo tiempo, es un trabajo de revisión”.

Sobre el proceso para detectar dónde comenzar una excavación nos comentan que se trata de saber reconocer los indicios que puedan sugerir la existencia de un fósil “Siempre tiene que haber un indicio de algo para comenzar una excavación. No tenemos una máquina que diga ‘Che, excaven acá que van a encontrar’, es caminar, prestarle atención a las rocas, inclusive si yo paso por un cañadón o por un costado y no encuentro nada, vengo al año siguiente y capas que con la erosión de la lluvia y el viento, se despejó y en ese mismo lugar capaz que apareció algo, cosa que en años anteriores no se vio”, y en relación a la manera en la que descubrieron su más reciente hallazgo, un dinosaurio cuello largo ubicado al costado de la ruta camino hacia Bariloche, nos relatan “Juan Canale, que es nuestro paleontólogo, encontró expuestos tres pedacitos de hueso y nos dijo ‘Hay que sacarlos porque se van a erosionar’, o sea hay que hacer un rescate de emergencia, y cuando empezamos a sacar ese pedacito empezó a aparecer el dinosaurio completo, por eso nos llevó más tiempo. Un rescate que era de tres días nos está llevando casi un mes, justo al lado de la ruta… Por ahí venía una familia que nos contaba que el nene estaba re entusiasmado llegando a El Chocón a ver dinosaurios, la mamá le dice ‘Ay, mirá que te van a aparecer dinosaurios al lado de una ruta’, y cuando llegan y ven que hay una excavación les digo ‘Sí, no sabes dónde van a aparecer’”.

Sobre el desarrollo de la paleontología en Argentina detallan que gran parte del interés suscitado se debe al lanzamiento de la película Jurassic Park, que incentivó a muchos jóvenes a interesarse por la ciencia, los museos y los dinosaurios. Actualmente nuestro país es considerado una potencia en el estudio paleontológico, pudiéndose encontrar múltiples ejemplares en la Patagonia y habiéndose encontrado algunos de los dinosaurios más antiguos del mundo en el Valle de la Luna. “Argentina es potencia, en otro tiempo fue El Valle de la Luna, sigue siendo importante, pero ya no hacen tantos descubrimientos nuevos como en la Patagonia. A principios de los 50 y 70, en San Juan, El Valle de la Luna e Ischigualasto, se encontraron los dinosaurios más antiguos del mundo, no tan grandes, más pequeños, pero súper importantes. El Terrasauro por años fue el abuelo de todos los dinosaurios, el dinosaurio más antiguo del mundo. Ahora Patagonia es el lugar donde vienen de distintos lugares del mundo. Hay lugares como Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, El Desierto de Gobi y China que son muy ricos en fósiles. Y Argentina está en ese lote, de los grandes. En Estados Unidos el fósil es material privado del que lo encuentra, o del dueño del campo, en la Argentina es patrimonio de la humanidad, o sea, el Estado los resguarda pero lo declara patrimonio de la humanidad y una vez estudiado el dinosaurio, todo el mundo accede a ver los estudios y puede viajar al museo o al laboratorio del museo a chequear y a estudiar esos huesos”.

Si bien el campo de la paleontología se destaca por su cordialidad y camaradería, hay ocasiones en las que debe tenerse precaución para no adelantar lo que podría significar el descubrimiento de una nueva especie “Acá en el mismo Chocón apareció un dinosaurio que se llamaba Limaysaurus, que es un río que nace en Bariloche y desemboca en el Atlántico. Y resulta que en Marruecos, en África, se había encontrado un mismo animal, entonces retomó el nombre de África, en África se llama Rebbachisaurus, y nuestro Limaysaurus tuvo que tomar el nombre de Rebbachisaurus. Por eso es el cuidado de hasta que vos no tengas el estudio, vos no podés mostrar una foto previa, nada, porque vos a veces le podes estar ayudando con una foto a algo que le está faltando allá, y el que hace el estudio primero le da el nombre”. En casos como estos podemos percibir lo importante que resulta la paleontología para el estudio de la historia, ya que nos permite conocer la distribución de los territorios en aquella época “Cuando se van encontrando distintos fósiles en distintas formaciones, nos damos cuenta que en ese momento, de hace 100 millones de años se encuentra la misma flora y la misma fauna de un lado y del otro. Ahí se da una evidencia de que estuvo unido y que había la misma flora y fauna de un lado y del otro. Después con el tiempo se empezó a formar el planisferio, y hoy por hoy nosotros no tenemos ni la misma flora ni la misma fauna que África, evolucionaron esas especies totalmente distintas a lo que fue en ese momento”.

Actualmente el Museo Municipal Ernesto Bachmann está siendo remodelado y acondicionado con nuevos recursos que pretenden hacer de este un espacio más inclusivo y moderno “Armamos un proyecto bastante ambicioso, cambiarle la cara completamente y darle un guion distinto. Por el museo pasaron 2 millones de personas, bueno, yo quiero que esas 2 millones vuelvan y no a ver lo mismo, cambiarlo un poquito. Nos estaba faltando, por ejemplo, la accesibilidad, que una rampa no te lo hace accesible, parte la inclusión. Empezar a poner cartelería braille, empezar a poner todo lo que sería lengua de señas. La idea ahora es modernizarlo con una aplicación donde vos puedas escanear un código y ver en realidad virtual por lo menos 4 dinosaurios –que son los nuestros–, poner sonido ambiente, pero también teniendo en cuenta a los niños y personas con autismo, que haya un horario donde no haya ruido porque esos estímulos molestan a esos niños y no pueden disfrutar realmente, entonces tratar de pensar en todo tipo de inclusión donde todos puedan disfrutar. Todas las críticas para nosotros son constructivas, entonces, la idea es ir sumando y tratando de hacerlo lo mejor que podamos, con las mismas necesidades que la gente te la plantea”. En un principio las refacciones están previstas para ser concretadas para enero del año próximo de modo que El Chocón sea un destino turístico que todos puedan visitar durante el verano.

