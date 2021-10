Otorrinopaleontología

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XLII / Patagonia – Argentina / 11-10-2021 / ISSN 2422-7226 Con intervención del Equipo Editor del Observador Central

Neuroanatomía de un dinosaurio saurópodo diplodócido del Cretácico Inferior de la Patagonia, Argentina



Un nuevo artículo publicado por el Área de Paleontología de la Fundación Félix de Azara, en conjunto con colegas del Museo de La Plata y el Mount Aloysius College de Cresson, Pensilvania, presenta el primer registro de una caja craneana de un saurópodo diplodócido sudamericano y el primer estudio paleoneurológico en este grupo para el continente.

A fines del año 2017, en una campaña realizada en la localidad de Bajada Colorada de rocas depositadas hace unos 140 millones de años por el equipo del Área en conjunto con el MEB (Museo Municipal Ernesto Bachmann) de Villa El Chocón (Neuquén) se halló un peculiar hueso. El técnico del MEB Rogelio Zapata, quien descubrió este elemento óseo, lo denominó provisoriamente “el hueso pitutero” por su extraña forma.

El estudio de este pintoresco elemento arrojó que se trataba de una caja craneana, la parte del cráneo que aloja al encéfalo, nervios craneales y el oído interno. Tras el análisis anatómico, esta caja craneana fue digitalizada −mediante la realización de tomografías computarizadas y posterior modelización 3D−, a fin de poder estudiar los moldes internos de las partes blandas.

Los resultados de este estudio mostraron que el material correspondía a un dinosaurio saurópodo diplodócido, y fue asignado a la especie Leinkupal laticauda, cuyo holotipo proviene del mismo sitio de excavación. Éste presenta una morfología muy similar, aunque de menores dimensiones, a otros diplodócidos tales como Diplodocus y Galeamopus de Norteamérica, y presenta grandes diferencias con el cráneo de otro saurópodo (y de distinta familia) cuyos restos craneanos fueron hallados en el mismo sitio: el dicreosáurido Bajadasaurus pronuspinax.

A su vez, el estudio del encéfalo (cerebro, cerebelo, y otras estructuras), nervios craneanos, oído interno y vasos sanguíneos, mostraron una aparente regularidad en la morfología de los cerebros de dinosaurios diplodócidos, que la diferencia de los cerebros de otros tipos de saurópodos. Sin embargo, también se encontraron peculiaridades del endocráneo de Leinkupal, tales como una reducida capacidad auditiva con respecto a otros saurópodos.

Este nuevo hallazgo aporta un aumento en el conocimiento del único diplodócido con nombre del Cretácico, así como un aumento en el conocimiento de la paleoneurología de los dinosaurios saurópodos. Al mismo tiempo, permite conocer un poco más acerca de su nicho ecológico, permitiendo entender cómo se desarrollaban las asociaciones faunísticas del pasado, y de la evolución de los diplodócidos.

Enlace al trabajo (para descargar hasta el 26 de noviembre): https://authors.elsevier.com/a/1dt2z_4Skwx9Mm

Fuente: Garderes, J. P., Gallina, P. A., Whitlock, J. A., Toledo, N., 2021. Neuroanatomy of a diplodocid sauropod dinosaur from the Lower Cretaceous of Patagonia, Argentina. Cretaceous Research. Publicado online: 7-10-2021.



Año - Edición -