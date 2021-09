10 años de Venidici

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XXXVIII / Caleta Olivia / 13-09-2021 / ISSN 2422-7226 Por el equipo editor del Observador Central

Este martes 14 de septiembre cumple años una de las organizaciones más loables de la localidad Caletense, la agrupación Venidici para pacientes y familiares oncológicos, que desde hace ya 10 años viene siendo un lugar de refugio y contención para aquellas personas que se encuentran transitando la enfermedad.

Los integrantes de dicha agrupación, quienes de manera desinteresada han puesto sus recursos y atención al servicio de quienes atraviesan esta difícil circunstancia, se han convertido en un referente de fraternidad y altruismo, ayudando desde diversos frentes a atravesar el arduo proceso que implica afrontar el cáncer, tarea que no da respiro ya que la labor es constante y muchas veces los recursos no dan a basto. Venidici es una agrupación fundada con la intención de proporcionar un espacio donde los pacientes oncológicos y sus familiares puedan ayudarse mutuamente, asistidos a su vez por personal capacitado en el tratamiento de la enfermedad desde el ámbito psicológico y terapéutico por la Psicól. Yamile Brandán Cedán, quién al respecto de lo que representa este aniversario nos comentó: “ Me permito responder desde la experiencia y antigüedad en el grupo, 10 jóvenes años de existencia para muchos, pero para nosotros ‘Un grupo de autoayuda para pacientes y familiares con cáncer’ son muchísimos, ya que por las características de este tipo de grupos los mismos generalmente decaen, con el tiempo van perdiendo fuerza hasta desaparecer. Todo lo contrario a Venidici, que año tras año cada vez es más maduro y sólido. Posicionado en la sociedad con gran identidad y con la certeza de que hicimos y hacemos las cosas bien, que es lamentable que una temática tan delicada como es la enfermedad del cáncer nos reúna, pero que sin dudas somos necesarios en la sociedad. Son 10 años de transitar con algunos obstáculos que nos fortalecieron y con grandes gratificaciones que nos impulsan a seguir mirando hacia adelante con la satisfacción de los años recorridos”.

Cabe destacar también que Venidici no es una agrupación lucrativa y funciona gracias a la colaboración de los demás miembros de la sociedad y de sus propios integrantes, en este sentido para quienes quieran ayudar, pueden hacerlo de diversas maneras “La difusión de nuestra existencia es muy importante, por eso mi agradecimiento al Observador por esta nota. Donando cabello o materiales para la confección de pelucas que se entregan de manera gratuita a pacientes. Participando de los eventos que realizamos, ya sea en la toma de conciencia con respecto a los diferentes tipos de cáncer o a beneficio para la adquisición de algo en particular, y fundamentalmente acercándose al Centro de Actividades a conocer nuestro trabajo”.

Otro de los ejes fundamentales de la agrupación es la concientización y las difusión de información para combatir los mitos y prejuicios que giran en torno al cáncer, para ello cualquier ayuda puede resultar beneficiosa y contribuir a hacer la diferencia, en este sentido el mensaje para la comunidad es simple y claro “Que nos ayuden a ayudar … que la vida es un ida y vuelta hoy es por un desconocido mañana puede ser tu amigo o familiar. Que la palabra cáncer asusta mucho pero que bien informado y atendido se sale adelante, que un diagnóstico y atención a tiempo cambia el pronóstico”.

Finalmente y al hablar sobre las expectativas que tienen en el futuro Yamile señala: “Que nos sorprenda… una premisa fundamental del grupo es vivir el HOY, y siempre dispuestos a enfrentar lo que se presente, bueno o malo, pero nunca desistir”.



