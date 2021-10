Camila Navarro: La belleza de adentro hacia afuera

ISSN 2422-7226

En esta sección, desde que se inauguró, hemos mantenido un enfoque que es importante sostener para mí y para aquellos que fielmente ingresan cada semana a leer un nuevo tema o entrevista, de captar nuestra esencia, conocernos y desde ese lugar plasmarlo en la imagen externa. Una frase que ya mencioné en una nota anterior y que creo amerita recordar es “si una persona se siente segura de sí misma, se conoce y se acepta es maravilloso porque se nota y hace notar… Trasciende, se puede percibir en la mirada del otro.” Lo que resulta por momentos difícil es cuando nos vemos invadidos y forzados a cumplir con ciertas estructuras que la sociedad impone… Me gusta compartir este espacio con ustedes y con personas que entienden este sentir, por eso esta semana les comparto una hermosa entrevista realizada a Camila Navarro, quien nos va a compartir su historia personal de autosuperación y la actividad que desarrolla como promotora.



Camila, es una joven de 25 años oriunda de Comodoro Rivadavia, a sus 17 años viajó a estudiar a la ciudad de Buenos Aires y recientemente se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de sus años en la city porteña, además de dedicarse a estudiar también incursionó en el mundo de la representación de diferentes marcas por medio de agencias, en rol de promotora actividad que realiza desde hace 4 años.

Antes de pasar a contarles en detalle su actividad como promotora, considero que es importante compartir con ustedes un fragmento que suma y crea conciencia de cuidado y respeto por nuestro cuerpo. Vivimos invadidos por redes sociales que aún mantienen un mensaje nocivo de cómo debemos ser externamente. Si bien esto está cambiando poco a poco aún queda bastante por modificar socialmente. Por esto considero valioso lo que Camila nos contó durante la entrevista: “Lo que quiero contar, contar con mi voz, es quizás una Cami adolescente que se sentía muy disconforme con el envase en el que vino, con muchos prejuicios sobre sí misma. Sufrí mucho bullying durante mi infancia-adolescencia, lo cual me llevó a extremos que no fueron nada saludables y que los pude enfrentar gracias al apoyo de mi familia y de mis buenos amigos. Enfrentarlos para poder salir de eso y hacerlo de una manera saludable y mucho más consciente. Y hoy en día lo tomo como una forma de mostrarme a mí misma que puedo con eso, con lo que cada uno se autosabotea”. A lo largo de su adolescencia como a muchas personas, con mayor énfasis las mujeres, atravesamos por agentes externos que inciden con frecuencia negativamente al querer responder a ciertos estándares de belleza, de los cuales hasta hace unos años poco se hablaba y poco se cuestionaba sobre su impacto en nuestra vida cotidiana. Además del trabajo de autosuperación e introspección que realizó respecto a su imagen, que es lo que hoy le permite animarse a llevar adelante su rol como promotora de diferentes marcas, también se debe considerar el prejuicio que se tiene sobre la actividad. En general se tiene una mirada sesgada de cómo es y debe ser quien ocupe ese rol: solo una cara bonita que debe cumplir con diferentes requisitos físicos. Claramente la realidad dista mucho de esto y es necesario entender que se trata de un trabajo más, sin tener tantos prejuicios sociales.

“Inicie en el mundo de las promociones gracias a un amiga que me insistió un poco en que mande currículum, por mi altura podían llamarme, me podía servir. En ese momento no me sentía muy cómoda con mi físico, pero bueno… Me anime a esta propuesta, envié mi currículum a un par de agencias y rápido empezó a surgir mucho trabajo”, señala Camila, debido a que “es un trabajo en que la altura es muy importante y además también la actitud, la presencia, la forma en la que te comunicas, la manera en la que te expresas es un constante ida y vuelta con otro, no es una atención al cliente pero estas expuesta con tu imagen”. En cuanto a la organización y la dinámica de trabajo comenta que tienen la opción de decidir a qué “acción” (los diferentes eventos que las marcas requieran) asistir. Lo cual resulta flexible y permite una organización en el día a día. En su caso particular cuando comenzó a trabajar de promotora estaba cursando la carrera de derecho, por lo que cuando coincidía con fechas de parciales destinaba su tiempo a estudiar gracias a esta posibilidad de optar que brindan las agencias. Cami nos cuenta que en su trabajo representando a distintas marcas (entre ellas Pantene, Colgate y recientemente su trabajo en las competiciones de TC) las presentaciones que realiza son variadas y distan entre sí, “siempre que vas en representación de una marca sos sponsor o imagen de la marca por lo que tenes que estar acorde a lo que la marca quiere presentar o vender, entonces tomas una postura y una posición en base a eso. Por lo general la compañía da un uniforme que tenga el logo. En caso de marca de un perfume es entregar muestras del perfume o si es de automovilismo seguís al piloto que tiene ese sponsor de marca por si llega una cámara o alguien se quiere sacar una foto la marca que lo sponsorea aparece en esa foto o en esa nota que le hacen”.

Me gustaría mencionar también que recientemente fue seleccionada para participar en el evento “Miss Intercontinental” representando la soberanía de Argentina en el continente Antártico, evento llevado a cabo en Egipto este mes, del cual decidió no participar debido al contexto de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Al momento de comentar que había sido seleccionada, expuso que animarse a participar de este tipo de concurso le generó dudas en un principio por el motivo de que requiere estar dispuesta a exponerse a críticas y tener tanto la voluntad como fuerza emocional para enfrentar ya sea la opinión de los demás respecto de su imagen, como el prejuicio existente en torno a eventos de esta naturaleza.



Les comparto una producción de fotos que se realizaron para la página del evento oficial. A su vez me gustaría aclarar que los encargados de la organización del evento aplican Photoshop a las producciones de sus participantes, algo que para Camila es importante que se aclare debido a la importancia que para ella ocupa el ser transparente con el uso de su imagen, en especial en redes sociales dónde muchas veces tiende a perderse de vista lo real.

