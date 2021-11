Entrevista a Gabriel Roa, fotógrafo caletense

ISSN 2422-7226

Estoy muy entusiasmada por presentarles esta entrevista, disfruté tanto realizarla que deseo que ustedes como yo la disfruten y conozcan a una persona que además de ser un gran profesional es maravillosa, alguien a quien pude conocer hace ya unos años. Debo confesarles que cuando inicie este camino, Gabi ya era uno de mis elegidos para una entrevista y quería que ocupara un lugar en la sección de Cultura Estética porque considero realmente que la fotografía es una expresión artística por completo.

Gabriel Roa, es fotógrafo profesional muy conocido en nuestra ciudad Caleta Olivia, desplegando su profesión hace 14 años, de los cuales hace 11 años que trabaja de manera independiente y con un estudio propio. Se podría decir que de casualidad descubre su vocación por la fotografía, ya que cuando sucede esto se encontraba estudiando la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y para una materia le habían indicado realizar una campaña gráfica para la cual requería fotos; “Le pedí a un amigo Richard Cárdenas un oftalmólogo le digo ‘¿Richard me sacas unas fotos?’ ‘¿para qué?’ me dice, ‘estoy haciendo una campaña que es gráfica, audiovisual y radial, me falta fotografía.’ Bueno me dio una cámara, una Canon ann the one, un rollo, manual y un libro de fotografía en blanco y negro. Y me dice ‘toma anda a estudiar’ no tengo tiempo le decía yo tengo que presentar esto de acá a tres meses ‘llegas, equivocate, proba ahí tenes dos rollos’ y así fue, yo siempre le digo que es el culpable en cierto modo de que me haya dedicado a esto, por eso digo siempre que para mí la fotografía es comunicacional, tiene conceptos que se pueden generar y expresar cosas”.

Una de mis preguntas era acerca de la caracterización propia en referencia a su estilo fotográfico “uno tiene referentes y es como la música, es un gusto. Vas adoptando cosas que te gustan y en el tiempo de todo eso que esta te armas un estilo. Hay fotógrafos que los identifican por ‘esa’ foto y cuando alguien la hace decís ‘hiciste una foto de tal’ o con ese estilo. Depende los trabajos, tengo un abanico tan grande que hago de todo: soy el primer fotógrafo de recién nacidos, de quinceañeras, boda, documental, publicitario, comercial… Me gusta más el retrato. Me gusta quedarme con alguien, generar una interacción, una imagen porque se plantean otras cosas”. Su preferencia a realizar retratos o sesiones personalizadas, de acuerdo a su respuesta refiere a que se trata de ver al otro más allá de que se tienen en cuenta las características físicas y que la intención es resaltar aquello con lo que la persona se siente cómoda, es conocer pasar un momento y dedicar esas horas de sesión hasta llegar al resultado de una serie de fotos, su intención es ver y conocer, captar la persona su ser, siendo que cada persona y por defecto cada sesión fotográfica es diferente. Por eso la importancia de que cada una de ellas sea personalizada. A diferencia de un social (un evento social) “un social es más documental, lo podes hacer de un modo o lo podes llevar a documental, podes intervenir las situaciones y realizar fotografías posadas o podes hacer una fotografía espontánea, que fluya. Creo que la magia o el desempeño final van a estar en el desempeño de uno. Para mí tenes que conectar con el otro, te tiene que gustar”.

Gabi me contó a lo largo de la entrevista que su profesión, en algunos trabajos determinados como en el caso de una boda, la jornada laboral es tan extensa que puede durar de 18 a 20 horas. Por tal motivo, comparte que es una profesión privilegiada donde sus clientes le abren la puerta de su intimidad, volviéndose un espectador privilegiado de momentos únicos y tan importantes como en las bodas “Cuando los novios, en la iglesia, miran hacia delante los únicos testigos directos son el sacerdote, diácono y yo. Después el resto, la gente va a ver las caras de ese momento mágico en las fotografías, todo el tiempo en la ceremonia los están viendo de espaldas… Entonces captar el momento, que te den ese privilegio es un honor. El profesionalismo va a tener que ver con eso, de acuerdo a como te lo tomes vos a cada trabajo el que sea, que le dediques empeño, amor, que sea cuidadoso que no te quedes cómodo y que busques siempre un poco más, eso va a determinar tu profesionalismo”.

Otra inquietud que pensé en preguntarle a Gabi durante nuestra entrevista fue acerca de su conceptualización sobre el arte, entendiendo que las fotos forman parte de esta disciplina, son expresiones artísticas, cuentan a través de una imagen un mensaje, un momento, una idea. A lo que su respuesta fue “creo que está dado en el tiempo que a los que se les decía artistas se lo da la gente el nombre, el arte se estudia es una carrera. Pero fuera de eso la gente empieza a ver otro tono u otro mensaje en la fotografía. Hoy estoy tratando de buscar eso, que no sea comercial, fuera del trabajo diario. Generar imágenes que sean diferentes, hace unos días hice una bailarina y le busqué otro modo y en ese caso sí consideraría que es una pieza artística. Porque tiene una secuencia, tiene un trabajo, una estética, una iluminación muy particular y está muy buscada cada aspecto, pensada las imágenes para obtener un resultado, la técnica que quería y si en algún momento quería que se viera quieto, movido… Hay muchas imágenes que una con otra hacen un relato, entonces la fotografía tiene un relato y tiene que tener hilo, desde la primera hasta la última, para que no haya una ruptura. Y ahí sí creo que iría la cuestión artística”.

En varias notas fuimos construyendo una mirada más amplia acerca del concepto de belleza, con la intención de dejar a un lado aquellas estructuras sociales impuestas de cómo debemos ser para encajar algo que ya está quedando bastante fuera de moda en estos últimos años. Por lo que me interesaba conocer la opinión de Gabi respecto de este concepto, “yo creo que hay un recambio en la sociedad, hay nuevas miradas…hay un concepto como de aggiornar esos pensamientos, desde el vestirnos del no género, del cambio de juzgar lo físico, que esa es una mala identificación que tenemos en lo educacional. Creo que hoy en día también pasa eso, fuera de que se sigan modas, de que se siguen estéticas, se siguen influencers, fuera de eso hay otra gente que tiene una libertad para desempeñarse que son los menos y la estética creo que demanda siempre lo comercial, que es a lo que siempre queremos llegar. Que en realidad es lo falso. Yo siempre digo que una foto para que sea estética tiene que estar bien iluminada, si yo ilumino mal una foto vas a salir mal, mi trabajo es iluminar bien, cuando yo ilumine bien vas a salir bien, si te ilumine mal esa fotografía no va a ser estética. Pero tiene que ver con eso, y con buscar que es lo mejor para cada persona”. Se trata de tener apertura y aceptar las sugerencias de aquello que nuestra mirada y percepción no logra apreciar viendo y captando la esencia de la persona, lo que transmite. “Se trabaja visualizando un resultado final que sé que es lo que va a quedar bien con cada persona. La estética va por ese lado, yo creo que deberíamos volver un poco más a lo que son los cuerpos reales, cada persona tiene algo que hace que se destaque sobre otros tonos… Es comenzar a ver eso, mi trabajo es eso, a ver que te puedo destacar, las manos, la nariz, la sonrisa, la mirada, el cabello hacia un lado…todas esas cosas con pequeños tips y posturas van jugando hasta lograr la imagen que diga esta es la que quiero y que te veas y digas ‘me gusto’ “. Resulta difícil determinar qué es “estético y que no, para mi algo estético es combinar una paleta de colores” más que las características físicas de una persona, “ese es mi primer aspecto a trabajar para lograr una foto que visualmente cumpla y después el resto vamos sumando toda la interacción con la persona”.

Es claro que para estar a la altura y a la demanda de un buen resultado fotográfico, más aún cuando vivimos en un mundo que constantemente avanza en diseños tecnológicos y productos que nos facilitan que todo esté a nuestro alcance, así como también las redes sociales como Instagram y tik tok nos brindan herramientas para lograr una foto o un reel o un video de Tik Tok solo con el celu. Debido a esto es que un profesional de la fotografía debe estar en constante capacitación y formación, como me comentó Gabi en la entrevista, es de suma importancia para él estar en constante actualización de nuevos programas, así como también la inversión en nuevas herramientas que lanza el mercado. Otro aspecto a considerar es que para lograr una foto en exterior vivimos en un contexto de acuerdo a las características de nuestros paisajes y el clima, la exigencia requiere de mucha creatividad de la mirada y apreciación del que se encarga de capturar momentos que van a quedar inmortalizados en una foto, tratando que se distinga y que resulte algo diferente a lo que estamos acostumbrados.

Otro rol que lleva a cabo Gabi, es el de profesor dictando un curso de “fotografía para adultos”mayores en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la Universidad de San Juan Bosco de manera online por contexto de pandemia. “Trabajo con adultos mayores tanto con fotografía básica avanzada y edición, hace ya tres años”. Me gusta dar clases porque considero que uno en el tiempo está de vuelta, más allá de que pueda ser joven es un momento de transferencia de conocimiento. lo que hago hoy es llevarlo todo a sencillo, dinámico, que puedan tener una relación con una cámara, que puedan interpretar una fotografía, interpretar también obras de arte. Cuando ves del modo que vemos los fotógrafos con pequeñas reglas que son muy básicas… Yo primero les enseño las reglas, después les digo que las rompan. les voy haciendo un paso a paso de lo que a mi en algún momento me costó, que sea más fácil para otro, que con pequeñas cosas logran un resultado diferente. Me parece que la fotografía es eso”.

Me gustaría hacer un apartado para contarles como me sentí realizando esta entrevista. Como les dije al principio de este escrito, para mí fue un placer, me encantó el ambiente que se generó durante el intercambio. El lugar donde se llevó a cabo fue en su estudio frente a sus pantallas, donde al terminar la sesión Gabi te va mostrando cómo quedaron las fotos. Mi intención al momento de realizar una entrevista es que siempre sean relajadas y por sobre todo que la persona se sienta cómoda y logre disfrutarla. Y así también fue en esta ocasión con Gabi, fue un momento hermoso, con música suave y cálida de fondo, él es así para cuando vas a una sesión personal siempre te espera de esa manera. Me quedé un poco más charlando con él, mirando producciones y un maquetado (un fotolibro) de una boda soñada donde se aprecia realmente que su trabajo es más que solo sacar fotos, quedo mas que claro que es un todo, y en ese trabajo se plasma con claridad. Sin conocer a ni una de las personas de las fotos uno puede ver la historia de amor de dos personas que se unen, y que destinan un día en sus vidas para celebrar ese amor rodeados de sus seres queridos, donde la sonrisa y felicidad se reflejan en cada imagen resulta mágico. Aunque no solo eso, sino también en los detalles, en la mirada de la novia, en el ramo, vestido, en las luces todo captado y armado dentro de ese producto que demuestra que ese trabajo fue pensado y diseñado con la mirada de un “espectador privilegiado” como dice Gabi.

Agradezco que se haya brindado tanto para realizar esta entrevista desde el momento en que lo invité. Y por último no quiero dejar de mencionar a quien acompaña en la foto a Gabi, “Romeo” su gato, ¡que ya es famoso en las redes por acompañarlo siempre o por alguna participación especial en alguna sesión!



