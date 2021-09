Luciano Rodriguez: “La música electrónica de por si siempre fue una corriente que busco mucha unión entre las personas”

ISSN 2422-7226

Por el Equipo editor del Observador Central

Luciano Rodríguez es oriundo de Rio Gallegos, Santa Cruz. Tiene 25 años y busca a través de su proyecto radial, llamado “Metanoia”, brindar un espacio a aquellos artistas que recién están iniciando en la producción musical electrónica y conectarlos con artistas que ya tiene una trayectoria y renombre internacional

Si bien Luciano nació en Rio Gallegos, a los 7 años se mudo a Caleta Olivia dónde transito sus años de adolescencia y se empezó a interesar por esta rama artística. “Yo arranque a los 17 -18 años, empecé a mezclar música tratando de desarrollar una especie de historia a través de ella con el desarrollo de las mezclas largas.” También nos cuenta que en 2015 se fue a vivir a La Plata y allí es cuando comenzó la mayor parte de su carrera musical ya que se refiere a ella como un conglomerado con una cultura gigante muy enriquecedora: “La Plata ya es una ciudad mucho más grande que tiene una cultura gigante, no solo en la música electrónica, sino también en muchos géneros y general. La verdad que enriquece un montón todo eso.”

A medida que fueron pasando los años y fue avanzando en su carrera en diferentes lugares públicos, fue conociendo personas y entre ellas las que hoy integran el proyecto. “ A medida que fueron pasando los años, organizando cosas tanto en bares como en boliches, fui conociendo algunas personitas y entre ellas el grupo con el cual conformamos ahora Metanoia, que somos tres personas: Nicolás Vicente, Gonzalo Burdeos y yo Luciano Rodríguez”.

El programa ya lleva dos años y medio por lo que cuentan con mas de 100 artistas que han pasado ya que tiene la carácter de ser semanal de dos sesiones por programa. “Es un programa semanal, todos los miércoles de 6 de la tarde a las 8 de la noche, se transmite en La Plata y Bahía Blanca. Los jueves de 1 a 3 de la tarde (horario Argentino) en Berlin Alemania”. Agrega que además de la modalidad livestream “hacemos una difusión a través de una plataforma de música en la que quedan colgados todos los programas, que de hecho cualquiera puede entrar ahí a ver toda la grilla de artistas”.

Allí es donde se forma la conjunción de artistas que recién están iniciando, con artistas internacionales que ya han formado su trayectoria. Esto funciona también como impulsor, guía y motivación. “Es tratar de darles un empujón, como el que a nosotros sentimos que nos hizo falta al inicio, tratar de que tengan visibilidad, que la gente conozca un poco de ellos y que se sientan motivados de seguir por ese camino, de seguir demostrando lo que hacen y lo que sienten. Siempre por mes tenemos dos o tres artistas internacionales y nuestra idea es justamente unificar esto, para que a los que recién están arrancando realmente le sirva el espacio”

El mismo consta de sesiones de una hora para cada artista, es donde se presenta la dualidad artística que a la vez se mezclan alcanzando un sentido y fin común. “Hacemos un proceso de selección antes de invitar a alguien y tratamos de que haya una unión entre los artistas que van a sonar en el mismo programa, que tengan una cierta relación ambos. En nuestro caso nosotros decidimos tener un abanico de géneros que si bien tiene un lado introspectivo buscamos de que sea algo un poco alegre, que te lleve a lo afro, a la danza. Ese es el objetivo y lo que buscamos en los artistas que invitamos también”.

Para acceder a la radio la página es “gravityradio.com.ar” esa es la emisora online, replica lo que está saliendo en la emisora fm de La Plata. Cualquier persona puede entrar los miércoles de 18hs a 20hs. La otra pagina es “www.cosmos.radio.de”, esta última es la pagina de Alemania y ahí también pueden sintonizar los jueves de 13hs a 15hs.

La versatilidad de la música electrónica es amplia, abarca también muchos tipos de géneros. Entre ellos el house, el progressive house, techno, afro house. Se caracteriza por ser una música mas de acompañamiento y los diversos géneros ayudan a elegir uno para la mejor escenacomo por ejemplo, se puede entrenar, cocinar, bailar y hasta meditar.

“Tiene complejidades armónicas, pero no es como otros géneros de música que son más orgánicos, tiene un poco más de sonidos y cosas que uno por ahí no esta acostumbrado a escuchar y que siempre sigue un “pulso”. Un pulso que por ahí es lo que a muchas personas le hace ruido, porque si no prestas atención a lo que está atrás de ese pulso es como que se vuelve algo repetitivo y chocante. No tiene sentido hasta que no la escuchas y tratas de dejarte llevar por eso”.

Una de las características del portal es que intentamos unir la brecha generacional. Mucha gente que nos lee pertenece a una generación del tabú, y queremos acercar esta mirada renovada, nueva, creativa que alienta y al mismo tiempo que pueda conectarse con diferentes generaciones. Y el mayor tabú de la música electrónica son las drogas. Al respecto Luciano comenta “ para mi esa es la barrera que todavía falta romper y que es un género de música como todos los demás y se puede escuchar de la forma que uno quiera. La música electrónica de por si siempre fue una corriente que busco mucha unión entre las personas”

