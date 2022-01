Cobra Kai: Se estrenó la cuarta temporada de la secuela de Karate Kid

ISSN 2422-7226

Año 8 / Edición LVI / Argentina / 17-01-2022 / ISSN 2422-7226 Por Aldana Grandinetti para el Observador Central

Con el estreno de su cuarta temporada Cobra Kai, la secuela de la saga cinematográfica Karate Kid, se posiciona como una de las series más vistas en Netflix.

En el 2018 llegó a Netflix Cobra Kai, la secuela de la famosa serie cinematográfica Karate Kid, creada por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, y producida por Katrin L. Goodson y Bob Wilson.

Protagonizada por los actores Ralph Macchio y William Zabka, quienes interpretaron a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence en la trilogía original, Cobra Kai se sitúa 30 años después del Campeonato de Kárate de All Valley de 1984, donde surge su rivalidad. La serie comienza mostrando el presente de ambos personajes: mientras que LaRusso es exitoso en los negocios y vive felizmente con su familia, su contrincante Johnny Lawrence se encuentra viviendo el peor momento de su vida, sin trabajo, alejado de su hijo y luchando contra sus problemas con el alcohol. Luego de conocer a su nuevo vecino Miguel (interpretado por el actor Xolo Maridueña), a quien hostigan en la escuela, Johnny decide reabrir Cobra Kai, su antiguo dojo de karate, para encarrilar su vida y enseñarle a Miguel a defenderse. El conflicto comienza cuando Daniel LaRusso, preocupado porque su antiguo adversario decidió volver a enseñar los principios violentos profesados por Cobra Kai, reabre el dojo de Miyagi-Do para enseñarle a su hija la filosofía de Miyagi. Ambos profesores comienzan a recibir en sus dojos a los jóvenes marginados de All Valley, provocando que vuelva a surgir la competencia entre Cobra Kai y Miyagi-Do, rivalidad que desencadena en encuentros violentos entre los adolescentes influenciados por las enseñanzas de sus senseis.

Cobra Kai es un espectáculo cargado de violencia, humor, drama y nostalgia que aseguran al espectador una trama que lo atrapará hasta el final. Para los fanáticos de Karate Kid es un evento que revive los mejores momentos de la saga cinematográfica, incluyendo la participación de personajes secundarios y escenas inéditas de las películas originales, las cuales no fueron utilizadas por el director John G. Avildsen.

Hasta el momento, Cobra Kai cuenta con cuatro temporadas de diez episodios cada una. La cuarta temporada, que llegó en enero del 2022 a Netflix, se centra en el conflicto entre el dojo Cobra Kai y los dojos de LaRusso y Lawrence, Miyagi-Do y Colmillo de Águila. Para derrotar a Kreese y Cobra Kai, Daniel y Johnny deciden unir fuerzas y enseñarles a sus estudiantes ambos estilos de karate: la defensa de Miyagi-Do y el ataque de Colmillo de Águila. A lo largo de la temporada tanto los senseis como sus alumnos van a pasar por diversos conflictos que harán que se planteen si realmente ambos estilos pueden convivir en un solo dojo.

En la cuarta temporada se destaca el regreso de Terry Silver, interpretado por Thomas Ian Griffith, quien apareció por primera vez en Karate Kid: Parte 3 (1989), donde se presentó como aliado de Daniel, aunque en realidad trabajaba encubierto para el sensei Kreese. El personaje de Terry aporta maldad y codicia a la trama, posicionándolo como el verdadero villano de All Valley de esta temporada.

La quinta temporada de la serie ya terminó de filmarse y se espera que llegue a la plataforma el próximo año. Tras los rumores de que la quinta temporada podría ser la última, los creadores afirmaron que siempre pensaron en la serie como un producto de seis temporadas. El productor Josh Heald comentó: “Tenemos material más allá de la quinta temporada […]. No estamos escribiendo el final de la serie en este momento. No podemos creer que hayamos filmado dos temporadas este año. En nuestras mentes es una locura saber lo adelantados que estamos en la historia”. Sobre la quinta temporada adelanto que “es otra temporada enorme con muchos sabores nuevos y muchas cosas que aún no se han visto en la serie”.

Originalmente, el proyecto comenzó a desarrollarse para YouTube Red. Sin embargo, durante la producción de la serie, los creadores recibieron propuestas de grandes cadenas interesadas que disputaron los derechos de Cobra Kai. Finalmente, tomaron la decisión de trabajar con Netflix, donde el proyecto se posiciona como una de las series más vistas de la plataforma.

Año - Edición -