«No mires arriba», el film apocalíptico de Netflix

Adam McKay, el director de La gran apuesta (2015) y El vicepresidente: más allá del poder (2018), regresa con una sátira sobre el fin del mundo: No mires arriba (2021).

El pasado 5 de diciembre llegó a Netflix No mires arriba (2021), película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y Jonah Hill, entre otros; dirigida por Adam McKay; y producida por Hyperobject Industries y Bluegrass Films. La película, clasificada como comedia dramática, cuenta la historia de dos astrónomos de Michigan que descubren que un cometa está a seis meses de estrecharse con el planeta Tierra, lo que causaría la destrucción total. Desesperados por dar a conocer la noticia, hablan con políticos y periodistas de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, su advertencia no es tomada en serio.

Adam McKay critica el accionar del gobierno y los medios estadounidenses equilibrando la dosis perfecta de humor y drama. Si bien el largometraje obtuvo varias críticas negativas debido a que es considerada una película “ridícula”, la realidad es que se trata de una sátira con la intención de concientizar al público e invitarlo a reflexionar acerca de las problemáticas del mundo actual: el cambio climático, el uso excesivo de las redes sociales, la importancia de los dispositivos electrónicos, las falsas noticias, la codicia de los políticos y el mal uso de los medios de comunicación, entre otras cuestiones.

Además de su reconocida carrera como actor, Leonardo DiCaprio lleva varios años siendo un referente en el activismo ambiental. DiCaprio fundó varias organizaciones para mejorar y revertir problemáticas ambientales. Anteriormente, en el 2016, el actor ya había colaborado con Disney participando del documental Antes de que sea tarde (2016), en el que activistas y científicos analizaron la consecuencia del cambio climático. Sobre su última película, No mires arriba (2021), Leonardo DiCaprio comentó: “Si tuviera que describir No mires arriba en una frase, sería una analogía de la cultura moderna y nuestra incapacidad para escuchar la verdad científica”. El actor también recalcó que agradece el espacio que les fue brindado para realizar una película sobre un tema que, a diferencia de otros de sus proyectos, la gente no quiere escuchar y los directores no quieren producir. Junto a Leonardo DiCaprio se encuentra un elenco de actores y actrices reconocidos, sin duda las actuaciones son de lo más destacable del film. Particularmente, la interpretación que más se destaca es la de la actriz Meryl Streep, haciendo el papel de presidenta de Estados Unidos.

A pesar de la importancia del mensaje que busca transmitir No mires arriba (2021), solo el 55% de las opiniones de especialistas estadounidenses acerca del film fueron positivas. Esto se debe a que muchos de ellos se sintieron insultados al interpretar que la película ponía a las personas en el papel de “idiotas influenciables”. Sin embargo, la cinta se ubica como la tercera película más vista de todos los tiempos en Netflix, superando a Bird Box (2018) y Alerta Roja (2021). Por otro lado, la recepción de los especialistas del mundo científico fue positiva. Gran parte de los científicos coinciden en que la manera en la que fue retratada, las formas en las que se abordan los temas, y el desinterés para con los mismos, es bastante realista.

No mires arriba (2021) no es una película apta para todos los gustos. La trama busca llegar a aquellos que están dispuestos a ver más allá del humor y reflexionar respecto a las críticas que se realizan en ella.



