Regalos para hacer esta navidad a los lectores

Por Carolina Vita para el Observador Central

Acercándonos a las fechas festivas, empiezan las dudas sobre que regalarle a las personas que nos acompañaron durante este año, y por supuesto, todos tenemos amigos lectores. Acá les comparto ideas originales para regalarles y algunos datos para ahorrar en el intento.

Suscripciones literarias: para quienes no las conocen, son suscripciones mensuales en las cuáles por cierta cantidad de dinero recibís todos los meses en tu casa una caja con un libro seleccionado, más algunos regalitos, como: postales, tote bags, comida, o incluso llegué a recibir té y vino para acompañar la lectura. Depende del sitio donde se contrate va a tener mayor o menor valor, además de distintas temáticas de libros, algunas suscripciones son de un género literario particular y otras van variando tanto en géneros como en los regalos que acompañan la suscripción. Particularmente me parece un regalo super original, porque incentiva la lectura y trae varios plus para acompañar al libro, sino también podes armarlas vos mismo y usar algunas como inspiración. De entre las que yo me suscribí puedo recomendarles las siguientes: Mujeres Que Leen, Bukku Libros y Euforia Lectora, chequeen sus sitios y páginas en instagram para tener referencias.

Gifts Cards: Estas suelen ser más populares y son de gran ayuda cuando queremos que el agasajado elija lo que le guste o llame la atención en el momento, también sirve por si no hay stock de cierto título en el momento. Las gifts cards están prácticamente en todas las librerías, en muchas tienen montos asignados y en otras nosotros asignamos el valor de lo que queremos regalar, en estas en general aplican las mismas promociones que en otras compras, así que pueden aprovechar puntos, descuentos, reintegros o cuotas con sus bancos.

Objetos relacionados a la literatura: Siempre tenemos un amigo que sabemos que su biblioteca está super completa, en ese caso podemos pensar en objetos que sean para lectores, pero que no sean necesariamente un libro. Podemos regalar señaladores, los hay de distintos tipos: papel, magnéticos, incluso de plástico con formas que sobresalen de las hojas, si les parece poco se puede acompañar con notas adhesivas transparentes para aquellos que marcan sus libros sin dañarlos.

Por otro lado, siempre es bueno tener buena luz para leer, hay algunas luces led pequeñas que se enganchan en el mismo libro o en una mesa de luz. Otra opción es regalar velas aromatizadas para crear el ambiente de concentración o de relax.

Finalmente un objeto que se puso de moda y es ecofriendly son las famosas tote bags. Son bolsas de tela, generalmente de arpillera, que se pueden estampar de manera personalizada y sirven para llevar libros a todos lados y las compras del super, también se pueden combinar con una fundas de tela para libros que los protejan de los daños que puedan sufrir en bolsos y carteras.

Sino siempre es bueno un diario de lecturas, un cuaderno o agenda donde podamos llevar todas nuestras lecturas registradas, si bien existen aplicaciones para hacerlo como Goodreads, muchos lectores aún prefieren un sistema analogico, el diario que yo les recomiendo es el de @dimequeleestienda (instagram)

Merchandising de sus libros favoritos: Otra opción siempre viable son las tazas, remeras y otros objetos con frases o logos de nuestras sagas y personajes favoritos. Ahora también se suman almohadones, cuadros o vinilos para decorar el hogar con las frases que más nos marcaron de los libros leídos durante el año o de grandes clásicos.

Libros de edición de lujo: Todos amamos las buenas ediciones y las ediciones especiales, muchos lectores somos (me incluyo) amantes de este tipo de ediciones, en este caso se pueden comprar por Bookdepository en pesos argentinos, y solicitar la devolución de los impuestos a tu banco (algunos directamente no cobran impuestos), si bien estas entregas suelen ser gratuitas, tardan debido a que es un envío internacional. También pueden conseguir estas ediciones en librerías de cadenas y aprovechar las cuotas sin interés, puntos o beneficios bancarios, y sino en páginas como Deluxe Libros (instagram) que se especializan en este tipo de ediciones.

Les recuerdo que siempre hay maneras de ahorrar en lo que respecta a libros, por un lado hay muchos sitios y páginas donde se pueden conseguir libros usados en perfecto estado y esto sería una opción económica para regalar. También hay promociones con Banco Nación para usuarios de BNA+ en librerías, a parte para los beneficiarios de Más Cultura pueden utilizarlo en librerías para adquirir libros o materiales de papelería. Siempre recomiendo chequear los descuentos o beneficios de sus bancos, además de distintas billeteras virtuales como ANK o BIMO que al ser nuevas ofrecen reintegros y descuentos pagando con QR en locales adheridos.



