Alicia Kirchner con inmuebles sin valor declarado

ISSN 2422-7226

Año 5 / Edición XXXIX / Caleta Olivia / 2-11-2020 / ISSN 2422-7226

La gobernadora santacruceña declaró tener en su última declaración jurada anual 2019 una casa en Río Gallegos de 1.295 metros adquirida en 2015, sobre la informó “mejoras”, y un terreno en la localidad de Calafate adquirido en 2011, de 1.666 metros cuadrados.

Así surge de la presentación que hizo ante la Subsecretaría de Ética Pública de Santa Cruz. Si bien su DDJJ anual no está on line, este organismo le envió la parte pública de la declaración a Infobae en respuesta a una solicitud por mail, después de una gestión previa con la secretaria de Estado de Medios e Información Pública, Valeria Di Croce. Sin embargo, en el documento Kichner no consignó el valor de ninguno de los dos inmuebles.

Extracto de la parte pública de la DDJJ de Alicia Kirchner enviada a Infobae, con el detalles de sus inmuebles, sin valor detallado.

Ante la consulta de este medio, Di Croce, respondió que “el valor de lo patrimonial está en la otra parte reservada de la declaración -que se manda a la Justicia- y en lo presentado a AFIP en junio 2020”. Insistió en que “es la misma declaración” hecha en Ética Pública que en el organismo fiscal, y le envió a este medio el comprobante de la presentación.

Según su última DDJJ anual ante la Oficina Anticorrupción (OA) del 2015, cuando finalizó su rol de ministra de Desarrollo Social de la gestión de la entonces presidenta Cristina, la gobernadora santacruceña había declarado un patrimonio al cierre del año $1.328.902. En esa presentación consultada por Infobae, el terreno en Calafate lo había ya informado con un valor en ese momento de $10.969, y las “mejoras” en la casa que había comprado al dejar el Ministerio, ubicada en la localidad de Chimen Aike, a 12 km de Río Gallegos, en $430.363.

La responsable del área de Prensa informó también que la casa declarada en Río Gallegos “está en obra y sería donde iría a vivir cuando deje el gobierno”. Actualmente la cuñada de la vicepresidenta Cristina Kirchner vive en la residencia oficial de la Gobernación santacruceña.

Cómo se procesó la información

Para obtener los documentos con las declaraciones patrimoniales de los gobernadores la Unidad de Datos de Infobae relevó los sitios oficiales de los gobiernos provinciales, tribunales de cuentas, escribanías generales y organismos de ética pública. También se consultó el repositorio de la Oficina Anticorrupción y requirieron los documentos a cada mandatario -a través de sus voceros u otros funcionarios del área respectiva- en los casos en los que no se encontraba disponible.

Todas las DDJJ a las que se accedió estaban en formato cerrado, por lo que hubo que extraer los datos y llevarlos a una hoja de cálculo para proceder a las sumas por ítem.

Mirá el informe especial de los patrimonios de cada gobernador

Fuente: Infobae

Año - Edición -