Atroz incendio en la localidad de Caleta Olivia da lugar a la solidaridad

Año 7 / Edición XXVII / Caleta Olivia / 01-07-2021

El pasado viernes 25 de junio, alrededor de las 13hs, se dio alerta del siniestro que consumió la vivienda de una familia de cinco personas en la localidad de Caleta Olivia.

El conocido ciclista, Germán Stoessel, vio perjudicado su negocio y su vivienda tras el incendio que azotó a la misma llevándose gran parte del mobiliario y otras pertenencias de la familia. Tanto él como su pareja no se encontraban presentes en la residencia al comienzo de la tragedia, solo se encontraba allí su hijo quién no tardó en contactar a su padre cuando dieron inicio las llamas.

Los bomberos que arribaron al domicilio se encontraron con dificultades al momento de poner fin al fuego, ya que al llegar el camión éste parecía no contar con el agua o con la potencia suficiente para apagar las llamas. Sobre este hecho el dueño de la propiedad manifestó: «no es agradable ver como tu casa se quema mientras el agua no sale, no es en contra del personal de bomberos». Finalmente, vecinos de la zona enviaron sus deseos de recuperación y algunos camioneros se acercaron para colaborar con agua para finalizar con los efectos de las llamas que dejaron daños considerables.

Además de ser un reconocido miembro de la comunidad por los recorridos que ha realizado en bicicleta, a lo largo de los caminos internos de las Islas Malvinas y en atravesando la región sur de Santa Cruz, el Ingeniero Forestal, Germán Stoessel, es afamado por haber sido el responsable de juntar todo el bronce necesario para erigir el busto del teniente Estévez en la Plaza de Armas del Regimiento 25 en Sarmiento, y también por haber colaborado en la recolección de donaciones para los afectados por los incendios en la Patagonia.

Actualmente se está llevando a cabo una colecta solidaria para ayudar a la familia afectada. Aquellos que deseen colaborar pueden hacerlo directamente a través de su cuenta bancaria del Banco Nación, CBU: 0110172630017209023201, titular Stoessel Germán Andrés.

