Espacio de multimarcas de diseño independiente “Del Pilar”

Por Fiorella Busellato para el Observador Central

Esta semana, mi intervención durante esta entrevista va a ser muy acotada, ya que siento y comparto el mensaje tan lindo que deja nuestra entrevistada de la semana

María del Pilar, es una emprendedora Caletense, dueña de un local comercial que se encuentra ubicado en la avenida principal de la localidad, con la particularidad de que se trata de un local de indumentaria y accesorios de diseñadores independientes. Recorrió el camino de ese ámbito al irse a vivir a la provincia de Córdoba “viaje un tiempo y siempre me gusto algo distinto para la ropa y conocí gente en Córdoba que hacía y estaba empezando con el diseño independiente. Me fui un tiempo a vivir, hice talleres de fotografía, incursioné en esto del diseño pero no he terminado”. Y agregó, “realice cursos de moldería, no de corte y confección, todo en Córdoba. Me gustó mucho, hice muchos contactos”. Allá conoció y descubrió su interés y amor por el diseño independiente y donde también como dijo aprendió e incursionó en cursos. A su regreso a nuestra ciudad decidió, al igual que sus padres quienes fueron comerciantes, abrir su propio local en el año 2009. Los describe como «una experiencia muy linda, porque yo amo mi ciudad, soy hija de inmigrantes españoles pero mis padres siempre nos hicieron muy localistas, amar a la Argentina, a Caleta y apostar. Siento eso yo aposté al diseño, a algo nuevo, al diseño, algo diferente”.“Cuando vuelvo a vivir a Caleta le metí, comencé con accesorios una línea “Berry”, cintos, carteras, bolsos, collares, aros y pulseras todo de cuero y metal. Y después empecé a trabajar con “Besos de Sapo” que es de Martin Lapidus, un amigo cordobés que es diseñador, él ahora vive en México pero cuando viene al país me envía sus productos”.

Al respecto de cómo caracteriza a la moda y diseñadores “para mí las modas pasan y el estilo permanece y de eso se trata un poco este lugar. Algo distinto, hay gente que aún no ha entrado al local y hoy se anima o bueno a veces está esto de la etiqueta que uno pone. Y cuando entran se sorprenden, está buenísimo porque es volar el coco también. Acá tenes color diseño. Yo siempre digo que ustedes son el marco para la obra. Cada diseñador es un artista, tiene su creatividad, en hacer la ropa y entonces la persona que se lleva esa prenda es el marco para la obra”.

Quiero compartir con ustedes que a María me interesaba realizarle una entrevista no solo por destacar que con su local, donde podes encontrar material de diseñadores independientes con prendas únicas en su mayoría y de calidad, sino también y lo más importante que ella brinda su espacio y apuesta por emprendedores para que puedan dar a conocer sus productos tanto en indumentaria, como en accesorios. “Brindar espacio a nuevos emprendedores, así comenzamos con Natalia López, a su vez también con Daniela Medina que hace carteras y bolsos divinos, tiene su showroom en la costanera. Yo inicie con ella. Unas chicas de Comodoro, trabaje también con Silvia Herrera que hace delantales, bolsos materos, es de acá de Caleta. Y siempre sumando al diseño a quien se anime. Trabajo con una chica de hace sahumerios, que es de acá también, Andrea. Tiene su taller y su punto de venta. También trabajé con chicos de acá que vivían en la ciudad de La Plata, Martin y Sabrina, ellos tenían una marca divina ‘Mungo’ y han dejado de producir diseño de indumentaria y gorras también. Ahora no están produciendo pero nos conocimos en el inicio, coincidimos justo. Y así han pasado varios, unos se han quedado. Bueno lo que es esto es emprender por uno y adaptarte al país como esta. No es nada fácil, pero es divertido. Es lo que te hace crecer día a día. Aposté a esto y lo sigo recreando todo el tiempo”.

Como ya saben siempre realizo la misma pregunta a todos mis entrevistados, su concepto de belleza que ya pasó a formar parte de un clásico de cada nota que compartimos juntos en nuestra sección. Para María la “belleza es todo de adentro hacia afuera, no lo que veo. Es el mirarte a los ojos y sentir la mirada, ya es una belleza. Y si tengo que hablar desde lo estético siempre tenemos un algo que no nos va a gustar, pero me parece que en la belleza está el respeto en como es el otro y como nos aceptamos. El amor propio, ahí está la belleza.Su mirada en relación a su forma de ser y acompañar a cada cliente que ingresa al local es super valiosa “están los prejuicios siempre, y es el que no te deja crecer, porque te quedas con eso. A mí no me gusta ‘encajarte’ el ‘si si llevalo’ no me gusta vender por vender. A mí me gusta que vengas, que veas como no hay artículos repetidos, puedo ofrecerte algún talle más un talle menos. Si me gusta ‘tirar semillas’ le digo yo, no tips sino semillas. Por ejemplo, decir ‘tus brazos son lindos’ que los aceptes, porque te dicen ‘yo musculosa no uso por los brazos’” hay que aceptarse el cuerpo a medida que pasa el tiempo, como todo va cambiando. “Y al decirle eso, capaz que se lleva una musculosa, entonces creo que la mejor semilla es que se acepten y dejen los prejuicios. Que yo también los puedo tener” debido a que crecimos con eso y comenta que en las publicidades reflejan un cuerpo ‘perfecto’. Continuó y realizó un aporte interesante a destacar “me pasa con los diseñadores que con el tiempo nos hemos ido amoldando con los talles más grandes. Cuando hice el curso de moldería, era un molde 90-60-90, y bueno después vas aprendiendo que no es así. Que no entras y que están los prejuicios. Por eso es lindo soltarlos para aceptarnos. El proceso es individual, el que vos cambies o ayudes al otro a que cambie esa mirada. Noto en las adolescentes, me encanta verlas hoy como se visten (con más libertad) que cuando yo era adolescente no lo hacía por los prejuicios. Yo las veo hoy y las admiro. Tengo dos hijos pequeños, dos varones y a los dos trato de transmitirles esto”.Antes de cerrar con esta hermosa entrevista, me gustaría agradecer a María por haberme brindado su tiempo y su predisposición al momento de la entrevista la cual me encantó y quiero que tanto para mí como a ustedes les resulte de disfrute y de resignificación de la mirada. De eso trata este camino que ya iniciamos hace tiempo. Les dejo un fragmento precioso de María cerrando su definición de belleza “El problema es del otro, el que pone el juicio o la mirada se la pierde. Por eso retomando la pregunta, la belleza está de adentro hacia fuera, ahí me quedo. En la mirada, en el gesto, en la amorosidad, hasta te puedo llegar a decir que la belleza está en que si la persona tira o no un papel en la calle. Ahí tenes un buen gesto de belleza.Deseo, como siempre que hayan disfrutado de la nota ¡Hasta la próxima semana!Algunas de las marcas de diseño que se pueden encontrar en el local de María son: Gata Flora, Frika, My Hippie, Lo Más Lindo.

