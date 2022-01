Sebastián Alzaga: Si va a ser algo que sea rock

ISSN 2422-7226

Año 8 / Edición LV / Caleta Olivia / 10-01-2021 / ISSN 2422-7226 Por el Equipo Editor del Observador Central

En su larga trayectoria, Sebastián Alzaga se ha distinguido en sus dos facetas: como músico, en bandas como Ruta 66 o Rocker Clav, y como profesor, brindado clases a alumnos que lo recuerdan con cariño.

Todas las ciudades tienen sus propios personajes, aquellos que con el paso del tiempo han dejado su huella en la sociedad y forman parte de la historia de vida de más de uno, Sebastián Alzaga es una de ellas. En su larga trayectoria musical fueron muchos los que tuvieron la oportunidad de presenciar su magia con la guitarra y algunos, los más suertudos, pudieron aprender de él.

Desde su trabajo en Amadeus hasta su participación en el emprendimiento familiar Buena Música, quienes han sido sus alumnos pueden recordar con una sonrisa la apasionada devoción por Pappo, y las referencias a Los Simpson y a Jack Black en Escuela de Rock. El buen gusto musical es algo que muchos alumnos han adquirido con facilidad al permanecer cerca del “profe Seba”.

Su primer acercamiento a la música data de su “etapa rebelde”, a los 11 años, luego de ver a sus ídolos en televisión. Mediante su hermano, el cual le recomendó el tema You Could Be Mine de Guns N’ Roses –canción que formaba parte de la película Terminator–, conoció a Slash y quedó maravillado al verlo tocar la guitarra. Unos días después vio tocar a Pappo y a Riff, quienes despertaron algo en él. Gracias a su familia consiguió contactar con un profesor de guitarra y de esta manera emprendió su camino musical.

Mientras formaba su carrera como músico profesional en Córdoba, comenzó a dictar clases de guitarra. En 2003, antes de trabajar en Amadeus, le enseñaba a sus amigos y conocidos. Luego de establecerse en Caleta Olivia, en 2005, se dedicó exclusivamente a la enseñanza y a la música. En 2013, junto a su familia, abrió la escuela Buena Música y es hasta hoy que continúa en actividad.

Una de las grandes referencias musicales que nos remontan automáticamente a la imagen de Seba es su rol como guitarrista de la banda Ruta 66. El grupo de rock, que iba del clásico al blues y hard rock, supo ser soporte de leyendas como Memphis La Blusera, Las Pelotas, Banda Horcas y JAF. Allí se pudo apreciar la buena química entre los integrantes y disfrutar de las canciones compuestas originalmente por la agrupación, además de ser el espacio en donde él pudo aprender. Luego de volver a tocar con el grupo –a fines de 2019 frenaron las actividades en conjunto–, los miembros decidieron focalizarse en sus actividades solistas y usar el tiempo para otros proyectos personales.

Actualmente forma parte del grupo Rocker Clav, banda de rock clásico en la cual se distingue como compositor y cantante. Allí comparte melodías con las coristas Daiana Marcovich, Rocío Lamas y Tiara Torres; el legendario bajista Hugo Olivera, el cual fue miembro de Feroz y creador del punk en Caleta; el baterista Mauro Banchero, quien también ha formado parte de Archibaldos y de Extraño Animal; y el guitarrista Gabriel Espinosa, ex Cuervo Negro. Asimismo, se encuentra en Morgan, lo que él llama una “asignatura pendiente” ya que tiene la posibilidad de tocar con amigos covers de agrupaciones legendarias como Foo Fighters, Stone Temple Pilots, Pearl Jam, Creedence, Los Beatles, Los Rolling Stones, The Who y Pink Floyd. “Me estoy divirtiendo tanto con Morgan como con Rocker Clav, ambas situaciones me gustan”, comenta Seba al respecto.

Luego de estar dos años en la radio Frecuencia Uno 94.9, otro de los proyectos que lleva a cabo en la actualidad se da en la radio FM De La Cuenca 107.5, en el programa “Seba En La Radio”, una de sus pasiones. Allí se encarga de seleccionar y presentar las canciones, y darle su toque de humor al vivo. Entre la música que suena se encuentran los clásicos legendarios, pero también busca darle espacio a las nuevas voces: “Las nuevas movidas me encantan, muchas cosas me gustan mucho, otras no las entiendo”, entre las que destaca grupos como Greta Van Fleet o Eruca Sativa.

En su rol como profesor de la escuela Buena Música, no solo busca enseñarle a los alumnos a tocar diferentes instrumentos o a cantar, sino que también brinda un espacio para homenajear a artistas que van desde Queen a Soda Stereo, hasta Bob Marley. En su última audición show el homenajeado fue Charly García, en donde más de 120 alumnos tocaron y cantaron temas como Chipi chipi, No voy en tren, y Demoliendo hoteles: “Como fanático de su música, me estoy dando el lujo de enseñar 15 canciones de él, eso es tremendo”.

