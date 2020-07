José Llugdar: “hay que buscar alternativas porque tenemos muchísimos Trabajadores en su casa”

ISSN 2422-7226

Año 5 / Edición XXIV / Caleta Olivia / 29-07-2020 / ISSN 2422-72

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, remarcó que la situación en Santa Cruz obliga a plantear ante el Gobierno provincial la búsqueda de soluciones de fondo al parate que atraviesa la actividad y que si las mismas no se encuentran, se deberá avanzar en herramientas alternativas para no tener que aguardar, por ejemplo, a la finalización de las concesiones de áreas como sucede en el caso de la Operadora Sinopec.

A tal efecto, mantuvo este martes en Pico Truncado un encuentro con su par del Sindicato Petrolero y Gas Privado santacruceño, Claudio Vidal; y con el intendente de Caleta Olivia y a su vez Presidente del Consejo Hidrocaburífero recientemente creado.

“Junto a Claudio ya habíamos tenido en Comodoro Rivadavia una charla como primera etapa de esto, donde estamos haciendo el análisis de la actividad, porque vemos con gran preocupación que en estos últimos tiempos es de claro conocimiento que la actividad a partir de marzo cayó, pero en el caso de Santa Cruz viene por arriba de todas las demás”, enfatizó Llugdar.

El líder sindicalista señaló que “con esto quiero decir que teníamos que buscar otra alternativa y de alguna manera la gran preocupación es que tenemos muchísima gente en la casa con el 223 bis, hay quienes están cobrando un 60% por estar en su casa, lo que significa que no hay un horizonte seguro, si bien es cierto que en el trabajo privado nadie está asegurado de por vida como el trabajador estatal. Esto no se mantiene, no es sustentable para nadie”.

“Los Trabajadores me transmitieron esto y de la misma manera se lo hicieron saber a Claudio los de su gremio. A raíz de eso lógicamente tuvimos una charla, y nos debíamos otra, por lo que en el día de ayer asistí a la sede del Sindicato de Petroleros Privados en Pico Truncado, donde primero conversé con él y después se sumó a la charla Fernando Cotillo (Intendente de Caleta Olivia) como Presidente del Consejo Hidrocarburífero, porque él también tiene una responsabilidad en esto”, analizó Llugdar.

La situación de Sinopec

“Dónde apuntamos y cuál fue el principal objetivo de esta reunión, tiene que ver con la situación de esa Operadora. No queremos echarle la culpa a nadie, pero en esto veo que en los últimos tiempos lo que se buscaba era una Paz Social, y la Paz Social está”, describió el dirigente.

En tal sentido, expresó que “vemos con gran preocupación que los Yacimientos en los que ellos tienen la responsabilidad por la concesión lograda por parte de la provincia y con el aval de la Cámara de Diputados, hoy están prácticamente en estado de abandono. Por el momento estamos pendientes de ver cómo el Estado provincial pone su parte para resolver esta situación”.

“Veo con gran preocupación que tal vez vamos a tener que esperar la finalización de los contratos de Sinopec por los años que quedan, porque a los chinos les da lo mismo pero a nosotros hay algo que sí nos preocupa que son los entre 300 y 350 Trabajadores de Base y Jerárquicos que están en situación de riesgo”, advirtió.

Llugdar remarcó que ese fue el principal análisis y que en el transcurso de la semana seguirán habiendo conversaciones “porque vamos a estar en contacto con gente del Gobierno de la provincia y de alguna manera abordar la situación; y si no la pueden resolver tal vez debamos buscar alguna otra herramienta para que realmente puedan atender los reclamos de los Trabajadores, para lo que existe una posición definida y unificada de ambos gremios”.

Año - Edición -