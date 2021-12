Derrame de petróleo en Río Negro

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición LI / Río Negro / 13-12-2021 / ISSN 2422-7226 Por Javier Palma para el Equipo Editor del Observador Central

El hecho sucedió el día Viernes, en el tramo de las estaciones de bombeo de Crucero Catriel y el área de “Medanito”

Se registró una falla en el sistema troncal de oleoducto de la red nacional de transporte de crudo donde opera la empresa “Oldelval S.A.”, no se tiene certeza por el momento de la superficie del impacto ni del volumen derramado, aclaraba una funcionaria de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental.-Judith Jiménez.



A la autoridad de aplicación a la que le compete el desastre ambiental, corresponde a la secretaría de Energía de la nación, desde la empresa responsable “OLDELVAL SA” se emitió un comunicado: “hoy a las 11:45 ocurrió un incidente en el ducto troncal de Oleoductos del Valle S.A. y produjo un derrame en el tramo que se encuentra entre las Estaciones de Bombeo Crucero Catriel y Medanito”.



La zona afectada es la principal productora de Río Negro, en donde el sistema de la red ya cuenta con el petróleo que se inyecta desde yacimiento Neuquinos de “Vaca Muerta”, sistema que se encuentra en desarrollo, en donde se une con Puerto Rosales provincia de BS.AS. y el crudo termina en las refinerías. Expertos aseguran que se trata del derrame más grande en los últimos 10 años, desde la empresa se activó el “plan de contingencias y saneamiento», en tanto bloquearon el ducto de 16 pulgadas, no se detectaron heridos.



Durante la tarde del viernes comenzaron a circular videos, tomados por un vecino de la zona, Daniel Lazcano, en donde se puede apreciar la “corriente” de petróleo crudo por el área del derrame, observándose a simple vista la gravedad sobre la biodiversidad de la zona, en donde cabe destacar que no llegó petróleo a ningún cuerpo de agua y las autoridades ya trabajan en la remediación del desastre.



Fuente: Portal digital, “RN gran derrame de petróleo en Rio negro por falla en el oleoducto troncal”Victoria terzaghi,10 de diciembre-Portal Digital “Izquierda Diario Grave derrame de petróleo en Río Negro”.



Año - Edición -