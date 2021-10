Moda Primavera/Verano ¿2022…o 2000?

ISSN 2422-7226

Hoy les propongo que realicemos un viaje… ¡En el tiempo! Volvamos un ratito al principio de la década del 2000 ¡Recordemos esos años! Como nos vestían nuestras madres, a quienes nos encontrábamos en la infancia y quienes un poco más grandes elegían prendas y accesorios que llevaban artistas y celebridades. Realicemos este viaje al pasado, que al parecer vamos a rememorar esa época este verano 2022…

Cerremos los ojos y volvamos, imaginemos a Britney Spears en la tele (el televisor grandote por supuesto) una tarde de verano, después de haber estado en la pileta o en la pelopincho, mientras estás por merendar y de repente subís el volumen para escucharlo más fuerte… Ya sea que sientas gusto o no por su música fue un icono musical que la mayoría escuchó alguna vez y en muchos casos sin dudas con amigos, amigas alguna vez cantaron juntos Kiss me baby one more time (seguro cuando lo leíste ahora lo cantaste), ya en otros casos más fanáticos usaban los pompones en el pelo y pedían el típico peinado de dos colitas, ¡me sumo en ese grupo! Sin dudas ella además de ser una estrella durante aquellos años, por supuesto también marcaba tendencia en las prendas. En nuestro país fue el grupo musical “Bandana”, que al igual que Britney causaron furor con sus temas, el más conocido Dance, dance, dance, recuerdo que me aprendí la coreo con un grupo de amigas y nos juntábamos a practicar, obviamente todas con una bandana en la cabeza. El grupo musical Backstreet Boys, Green Day, Gwen Stefani, Mambrú, Airbag, Gorillaz, Spice Girls… Todos formaron parte de esos años y marcaron tendencia.

Fue una década, especialmente durante los primeros años, que resulta un poco difícil de definir en una sola palabra porque en cuanto a moda exclusivamente se usaba todo, y todo es todo: anillos de plásticos de diferentes colores, pompones tanto para el pelo como en anillos, tops, musculosas y remeras a rayas o de muchos colores, ¡remeras superpuestas! Mangas largas abajo y mangas cortas arriba, jeans anchos y tiro bajo y si tenían brillo mejor y más lindo, los collares y pulseras de colores, el típico choker negro, cadenas…Mientras más extravagante todo mejor! ¡Y los peinados! Apliques para el pelo dispersos en toda la cabeza o en trenzas, mechones de pelo artificial de distintos colores…

Como se darán cuenta no es una nota exclusiva de moda y tendencia sino más bien una excusa ya que se viene todo del ’00 esta temporada donde ya comenzamos a vislumbrar tops, anteojos de colores y los típicos anillos, asi como tambien jeans anchos y tiro bajo, para volver un ratito a través de los recuerdos a esa época. Quizás muchos se sientan identificados y la recuerden atravesando sus años de infancia, entre juegos y tardes de meriendas. En este caso sumamos moda con artistas y grupos musicales que marcaron una década, nombrar un tema de alguno de ellos te lleva a un momento de tu vida en que te ves ahí escuchándolo con alguna prenda o accesorio de esos años.

Desde mi lugar espero que les haya resultado agradable, con un toque sentimental y nostálgico este viaje a los primeros años del 2000. Estoy casi segura que varios van a ir a escuchar alguno de aquellos típicos temas musicales.

