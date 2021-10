“Más Cultura”, el bono para ir al cine y a recitales

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XLIII / Santa Cruz / 18-10-2021 / ISSN 2422-7226 Con intervención del Equipo Editor del Observador Central

El nuevo bono del ANSES y del Banco de la Nación buscará llegar a los jóvenes de entre 18 y 24 años, y se centrará en el ámbito cultural.

“Más Cultura” es una política pública diseñada por el Ministerio de Cultura de la Nación en articulación con el Banco de la Nación Argentina y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Tiene como objetivo principal propiciar el acceso a prácticas, bienes y servicios culturales para los jóvenes de todo el país.

A través del bono, más de 1.5 millones de jóvenes podrán acceder a descuentos, beneficios y a $5000 de crédito por semestre que podrán utilizar para la compra de entradas de cine, recitales, teatro, libros, talleres y cursos, entre otras experiencias culturales.

La medida reglamentada a través de la Resolución 1499 publicada en el Boletín Oficial, requerirá de una etapa previa de inscripción a partir de un formulario digital que se encuentra disponible en la web del organismo previsional. Una vez concretada la inscripción, los solicitantes recibirán una notificación indicando el estado de trámite. En el caso que se verificase que los inscriptos no pertenezcan a la población destinataria del bono, serán informados en el mismo portal.

Las inscripciones estarán disponibles en ANSES a través de una plataforma digital que se habilitará para anotarse al plan Más Cultura. De acuerdo al anexo de la normativa oficial, la inscripción comenzará este martes 19 de octubre y la fecha límite será el 15 de diciembre de 2021.

El requisito fundamental para acceder a la asistencia económica es tener entre 18 y 24 años y tener los siguientes titulares de ANSES:

Todas las líneas de las Becas Progresar .

. Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo .

. Personas que cobren la Asignación Universal por Embarazo .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez.

También se podrán inscribir aquellas personas que se encuentren fuera de la referida franja etaria y sean beneficiarios en alguna de las modalidades excepcionales del Progresar o tengan hijos menores a cargo en hogares monoparentales, personas trans, pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, entre otras condiciones.

Los beneficiarios lo recibirán a través del Banco de la Nación, que emitirá tarjetas de carácter prepago, que podrán ser operadas de manera virtual por los beneficiarios/as a través de la aplicación virtual BNA+, o de manera física, a través del plástico.

El plus podrá ser utilizado únicamente entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022 y no será acumulativo, es decir que, pasada esa fecha, se acreditarán nuevamente $5000 y se inutilizarán los valores que no hayan sido consumidos.

Fuente: Portales de web de noticias: “Tiempo Sur” 16/10/2021; “Perfil” 17/10/2021; “BAE Negocios” 17/10/2021; “El Cronista” 17/10/2021.

Año - Edición -