«Encanto», la película animada de Disney inspirada en la cultura colombiana

Año 8 / Edición LIV / Argentina / 03-01-2022 Por Aldana Grandinetti por el Observador Central

Encanto (2021), el nuevo musical animado de Disney inspirado en la cultura colombiana, ya llegó a la plataforma de Disney+, luego de ser estrenado en cines el 25 de diciembre.

La primera película animada de Disney ambientada en Colombia cuenta la historia de la familia Madrigal, cuyos miembros se caracterizan por haber sido dotados con diversos dones que los convierten en los héroes del pueblo. Estos fueron otorgados por medio de un milagro: cuando Alma Madrigal ve cómo su marido es asesinado y debe escapar con sus tres hijos, se presenta ante ella una vela que contiene la magia que le da vida a su “casita” y le otorga dones a sus hijos y nietos. Maribel, nieta de Alma, es la protagonista de la historia. A pesar de que sus papás, sus hermanas, primos y tíos pueden cambiar el clima, su aspecto, controlar la naturaleza o tener “superfuerza”, ella no posee ningún don. Maribel ama a su familia, pero no se siente parte de ella ya que cree que no puede aportar nada a la tradición familiar. Sin embargo, luego de que su primo pequeño Antonio recibe el don de poder hablar con los animales, Maribel comienza a notar que la magia que le dio vida a su casa durante años está perdiendo fuerza. Asustada, la joven protagonista comienza a investigar las razones por las cuales la vela, que le otorgó el milagro a los Madrigal, podría estar apagándose.

A pesar de haberse estrenado hace algunas semanas, Encanto (2021) ya lleva varias nominaciones a los premios Globo de Oro 2022, incluyendo Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. El film es el proyecto número 60 de los estudios de Walt Disney y es el primero en abordar una historia centrada en la cultura colombiana. Para recrear los sitios y comidas típicas de Colombia, el equipo de Disney trabajó junto a historiadores, antropólogos, arquitectos y músicos colombianos, además de visitar el país en reiteradas ocasiones. En la trama incluye comidas típicas como las arepas y los buñuelos, fauna y flora autóctona de la zona y vestimenta tradicional (ponchos, mochilas wayuu y ruanas). Jared Bush y Byron Howard, los encargados del proyecto, tardaron seis años en planificar la historia. Sabían que querían que su próxima película esté relacionada a la importancia de la familia y “siendo una historia sobre la familia, era perfecto que ocurriera en Latinoamérica”.

Sin dudas la película es un verdadero espectáculo visual y auditivo, la música, los colores y los paisajes salvan la trama que, por momentos, puede tornarse demasiado explicativa. Lin-Manuel Miranda fue el compositor encargado de musicalizar el film, junto a Walt Disney Records y las voces de Carlos Vives y Sebastián Yatra, artistas colombianos. Para poder lograr una ambientación adecuada, los encargados de sonido decidieron explotar diversos artistas y estilos musicales latinoamericanos. Mike Elizondo, coproductor, comentó al respecto: “(…) espero que puedan apreciar lo variada que es la música colombiana. Aprendí muchísimo sobre sus ritmos y estilos durante el proceso de producción y espero que para el público esta banda sonora sea una puerta de entrada para descubrir la música colombiana”.

Encanto (2021) fue prenominada a los Premios Oscar 2022 a Mejor Largometraje Animado. En el caso de ser la ganadora, se sumaría a la larga lista de películas animadas de Disney que han ganado esta categoría, entre las que se encuentran Coco (2017), Up (2009) y Buscando a Nemo (2003).

El próximo film animado de Disney será Strange World, cuyo estreno está previsto para noviembre del 2022. El encargado de darle vida al proyecto será Don Hall, quien ya había trabajado con Disney en Big Hero 6 (2014) y Raya (2021). Al igual que Encanto (2021), Strange World tendría como trama principal la importancia de la familia debido a que la historia se centraría en los Clades, quienes son conocidos por explorar los lugares más peligrosos y ocultos del mundo.

Hasta el momento, Encanto (2021) se sigue proyectando en todos los cines del país y se encuentra disponible en la plataforma Disney+.

