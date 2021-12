Llega a los cines “Spider-Man: Sin camino a casa”

ISSN 2422-7226

Tras el éxito de Spider-Man: De regreso a casa (2017) y Spider-Man: Lejos de casa (2019) regresa esta semana a los cines argentinos el superhéroe más querido por la gente con la tercera entrega de la saga: Spider-Man: Sin camino a casa (2021).

(Advertencia: esta nota contiene spoilers de las anteriores entregas de Spider-Man. Leer con discreción).

Este mes llega a los cines la película más esperada del año por los fanáticos de los superhéroes: Spider-Man: Sin camino a casa (2021), dirigida por Jon Watts, producida por Columbia Pictures y Marvel Studios, y protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Alfred Molina, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei y Jacob Batalon, entre otros actores.

Tras el impactante final de Spider-Man: Lejos de casa (2019), los fanáticos esperan ansiosos la tercera entrega de la saga para saber como continua la vida de Peter Parker (Tom Holland), luego de que la identidad de Spider-Man fuera revelada públicamente por Mysterio (Jake Gyllenhaal). La sinopsis oficial de la película presenta como conflicto central la desesperación de Peter por volver al anonimato, lo que lo lleva a pedirle ayuda al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), personaje con quien había interactuado por primera vez en Avengers: Infinity War (2018). Sin embargo, el hechizo que realiza Strange es interrumpido y no sale como lo habían pautado, por lo que Peter deberá descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man. Según los rumores, Parker emprenderá un viaje que lo llevará a realidades alternativas en diferentes universos.

Se confirmó oficialmente la participación en el film de Willem Dafoe y Alfred Molina interpretando nuevamente a el Duende Verde y el Doctor Octopus, personajes que aparecieron por primera vez en la pantalla grande en las películas Hombre Araña 1 (2002) y Hombre Araña 2 (2004), con el clásico Peter Parker de Tobey Maguire. También estará presente el actor Jamie Foxx interpretando a Electro, quien hizo su primera aparición cinematográfica en El sorprendente Hombre-Araña 2: La amenaza de Electro (2014), donde el personaje de Peter fue interpretado por Andrew Garfield. Durante el panel de villanos en el que participaron los actores comentaron que ha sido agradable volver a participar en una película del Hombre Araña y que sus personajes tienen “otra oportunidad para resolver las cosas”. Todo indicaría que existe la posibilidad de que los tres actores que dieron vida a Peter Parker, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, participen juntos en Spider-Man: Sin camino a casa (2021). Por el momento no hay confirmación oficial de este encuentro.

No sería la primera vez que el Hombre Araña interactúa con diferentes versiones del superhéroe. En la película animada Spider-Man: Un nuevo universo (2018) -premiada como mejor película animada en los Premios Globo de Oro 2019 y los Premios Óscar 2019-, Miles Morales es el nuevo Hombre Araña y debe interactuar con diferentes versiones de su personaje que buscarán regresar a su universo antes de que la realidad colapse. Recientemente, Sony Pictures confirmó la secuela de la película animada, Spider‑Man: Across the Spider‑Verse (Parte Uno), que se espera que llegue a los cines en octubre del 2022.

Además del anuncio de una nueva película animada, Amy Pascal (productora de Spider-Man: No Way Home), reveló que todavía tienen tres películas más en puerta para el Spider-Man de Tom Holland. La productora comentó: “Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel, esta no es la última película de Spider-Man. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas del UCM”. Spider-Man: Sin camino a casa se estrenará esta semana, 15 de diciembre, en los cines argentinos. Durante la preventa de entradas para las primeras funciones los fanáticos colapsaron las páginas de las cadenas de cines, superando las exitosas preventas de a éxitos como Avengers: Infinity War (2018), con el 79%, Star Wars: Los Últimos Jedi (2017), con el 91%, y Star Wars: el ascenso de Skywalker (2019), con el 61%. En Argentina ya se vendieron más de 300.000 entradas de forma anticipada. Si aún no tienen sus entradas, todavía están a tiempo.

