Spencer: Kristen Stewart en la piel de Lady Di

Por el Aldana Grandinetti para el Observador Central

El director chileno Pablo Larraín regresa a la pantalla grande con un nuevo film sobre la vida de Diana, la princesa de Gales. La película se estrenará en los cines argentinos en febrero del 2022.

Spencer, la película dirigida Pablo Larraín; producida por Komplizen Film​, Fábula, Shoebox Films y FilmNation Entertainment; y protagonizada por Kristen Stewart, Jack Farthing, Timothy Spall, Sally Hawkins, Sean Harris, Richard Sammel, Amy Manson, Ryan Wichert, Michael Epp y Wendy Patterson, entre otros, se estrenó el pasado 3 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

El largometraje nos muestra en primera persona la última Navidad de Lady Di junto a la familia real inglesa en el año 1991 en Sandringham. A diferencia de otras producciones audiovisuales inspiradas en la historia de la princesa Diana, como The Crown (2016) o Diana (2013), el director chileno decidió mostrar su propia interpretación de los hechos, mezclando la ficción con la vida real de los Spencer. En primera instancia, vemos a una Diana preocupada por la mirada que los medios y la realeza tienen sobre ella, deseando volver a ser aquella niña que jugaba en la casa de su padre corriendo entre las montañas. Por otro lado, la historia transcurre durante un momento crucial en la vida matrimonial del príncipe y la princesa, cuando Diana se da cuenta de que su matrimonio no estaba funcionando. Con el avance de la trama vamos conociendo en profundidad el dolor y la depresión que enfrentaba Lady Di, abordando temas más complejos como su salud mental y su trastorno alimenticio. Sin embargo, el film también aborda problemáticas que no fueron confirmadas o respaldadas con hechos históricos reales y disfruta de incluir momentos surrealistas, los cuales pueden llegar a tornarse terroríficos.

El título del film es el apellido de soltera de la princesa: Diana Frances Spencer. Su padre, John Spencer, es descendiente de los Condes de Sunderland y su familia ya era reconocida en la nobleza británica incluso antes de que Diana obtuviera su título de princesa. En la película uno de los conflictos principales de la trama es el alejamiento de Diana con sus raíces, por lo que la princesa busca rememorar aquellos momentos felices junto a su padre y, al mismo tiempo, intenta ampliar sus conocimientos acerca de su descendencia y su linaje.

La película es fiel al estilo de Pablo Larraín, quien ya nos había asombrado anteriormente con Jackie (2016), su debut en el cine de habla inglesa. Al igual que Jackie, Spencer está cargada de elegancia y momentos íntimos que logran una conexión entre el espectador y la protagonista. Kristen Stewart, quien interpreta a Diana en la película, es el alma de la historia. Cuando los medios internacionales confirmaron que Stewart iba a ser quien interpretará a la princesa surgieron muchos comentarios negativos acerca de la falta de un parecido entre ambas e incluso se llegó a cuestionar el talento de la actriz debido a sus papeles anteriores en otras películas. Sin embargo, Kristen Stewart se esforzó y trabajó duro para lograr el acento y la gesticulación de la princesa. A pesar de que su parecido físico es nulo, la caracterización, el vestuario, los movimientos y hasta el tono de voz al que logró llegar Kristen hacen que veamos a una auténtica Diana. En este sentido, la actriz confirmó que sus escenas favoritas para filmar durante las grabaciones fueron aquellas en las que Diana estaba a solas con sus hijos, los príncipes Harry y William. Este detalle no es menor ya que las escenas más lindas y conmovedoras de la historia son aquellas en las que Lady Di comparte pequeños momentos junto a los príncipes. Todo indicaría que la actriz estaría nominada a la categoría de mejor actriz en los Premios Óscar 2022 por su interpretación en la cinta, siendo su primera nominación.

Junto con la excelente interpretación de Kristen Stewart se destaca la acertada selección de escenarios y vestuario. La diseñadora de vestuario Jacqueline Durran, conocida en la industria por sus trabajos en otras producciones como Orgullo y prejuicio (2005), realizó un trabajo en conjunto con Chanel, quien colaboró prestando y recreando piezas vintage. Otro acierto a destacar de Spencer son los escenarios que se utilizaron para las filmaciones. Gran parte de la película se filmó en el Schloss Kronberg, un castillo alemán perteneciente a la reina Victoria de Prusia, tía bisabuela de la actual reina de Inglaterra, conocido por leyendas terroríficas y supuestas conexiones con el nazismo. La película ya fue estrenada en cines estadounidenses y británicos con un 85% de aprobación de los críticos, manteniendo un alto puntaje en las plataformas de críticas de cine. Sin embargo, entre los espectadores se viven diversas experiencias ya que muchos de ellos salieron decepcionados por la extensa duración y los momentos tediosos. En Argentina se espera que la película se estrene en cines el 10 de febrero de 2022.

