Daniel Marques: El discurso a los jóvenes en campaña

Año 7 / Edición XXXVII / Santa Cruz / 06-09-2021 / ISSN 2422-7226 Por Daniel Marques

El muy pobre y banalizado mensaje pensado para los adolescentes y jóvenes en esta campaña electoral: ¿el preanuncio de un mejor país? ¿o la apuesta «engañosa» a un descenso más profundo?

Si escuchamos las propuestas y mensajes de varios de los pre-candidatos en danza para ocupar cargos legislativos en esta elección, y analizamos los ejes del discurso con el que interpelan a los adolescentes y jóvenes, podemos ver cómo imaginan nuestros políticos a esos nuevos votantes y cuales creen que son sus problemas prioritarios. Así vamos transitando entre el goce, el disfrute y el «garche», al trap y al consumo de un «porrito» libre con los amigos sin ningún control social. La estupidización de la juventud que representan estos planteos, en esta muy deteriorada campaña electoral, sólo reproduce lo que estos postulantes creen que dichos votantes esperan como plan de acción política, pero a la vez sientan las bases de los temas que desde la dirigencia se sostienen para las nuevas generaciones ¿Goce? ¿Disfrute? ¿Baile? En un país devastado y en acelerada caída libre, con enormes índices de pobreza, informalidad, parálisis económica, desempleo, etc…. ¿Consumo libre de marihuana? En una Argentina cada vez más atrapada por el delito, el narcotráfico y la falta de regulación estatal, ¿dónde aparecen las propuestas que revalorizan el sacrificio, el esfuerzo y el compromiso para construir con el trabajo, individual y/o colectivo, y con el estudio una sociedad mejor? ¿Dónde están los liderazgos que muestran la debacle en la que se ha convertido la Argentina que propicien un compromiso en adolescentes y jóvenes para iniciar la urgente reconstrucción nacional? Desde muchos discursos de campaña se sigue bastardeando la profundidad de la crisis, se sigue invisibilizando la enorme gravedad de los problemas que atravesamos y se promueve, otra vez, la falacia permanente de la grieta dejando a los nuevos votantes casi en el lugar de la nada, del no futuro, de la irrealidad fantasmagórica y mentirosa de vivir en un país que parece sin destino y sin proyecto. Espero que las nuevas generaciones no se dejen engañar por estas falacias tramposas e irresponsables y entiendan que existen posibilidades más allá de estas engañosas fórmulas del «viví ahora como sea que lo demás no importa»…Si no, que el último apague la luz…



”Digo a la Cámara como he dicho a los ministros que se han unido a este gobierno: no puedo ofrecer otra cosa más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Tenemos ante nosotros una prueba de la especie más dolorosa. Tenemos ante nosotros muchos, muchos meses de lucha y sufrimiento» (Winston Churchill, Primer Ministro Británico, 1941).



“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” (Winston Churchill, Primer Ministro Británico, 1945).



