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Argentina cayó ante España y quedó subcampeona del mundo en el último Mundial de Lionel Messi

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La Selección Argentina perdió 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 y se quedó con el subcampeonato. El partido se definió en el tiempo suplementario, con un gol de Ferran Torres a los 106 minutos, en una jornada que también quedó marcada por la despedida de Lionel Messi de la máxima competencia internacional.

La Albiceleste cerró así una campaña que la llevó nuevamente hasta la definición del torneo, apenas cuatro años después de la consagración en Qatar. Para Messi, el encuentro tuvo un significado especial: disputó su sexto Mundial y, tras la derrota, protagonizó una de las imágenes más emotivas de la jornada al recibir la medalla de subcampeón entre lágrimas. El futuro del capitán en la Selección todavía no fue confirmado, pero todo indica que este fue su último partido mundialista.

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