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Crece el interés por las carreras vinculadas a la inteligencia artificial en universidades argentinas

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Las universidades de todo el país registran un aumento sostenido en la demanda de carreras y cursos relacionados con inteligencia artificial, programación, ciencia de datos y ciberseguridad. El fenómeno responde a la creciente necesidad de profesionales especializados en tecnologías que ya forman parte de la vida cotidiana.

Especialistas en educación sostienen que el desafío ya no pasa únicamente por formar expertos en informática, sino también por incorporar conocimientos sobre inteligencia artificial en distintas disciplinas. La tendencia refleja cómo el mercado laboral y el sistema educativo comienzan a adaptarse a una transformación tecnológica que avanza a gran velocidad.

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