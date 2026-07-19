La primera gran nevada del invierno cubrió Río Gallegos y puso a Santa Cruz bajo un intenso escenario invernal

La capital santacruceña amaneció cubierta de blanco tras una intensa nevada que sorprendió a los vecinos y se convirtió en uno de los grandes fenómenos climáticos de este invierno. La nieve transformó calles, plazas y espacios públicos de Río Gallegos, donde familias, grupos de amigos y vecinos aprovecharon el paisaje para salir a disfrutar de la jornada, mientras las bajas temperaturas y el hielo obligaron a extremar las precauciones.

El fenómeno se extendió a distintos sectores de la provincia y estuvo acompañado por un marcado descenso térmico. Según los informes de la Administración General de Vialidad Provincial, el ingreso de una masa de aire polar provocó nevadas en gran parte de Santa Cruz y temperaturas que podrían ubicarse entre los -10 °C y los -25 °C. Además, se advirtió sobre la presencia de hielo, escarcha y acumulación de nieve en las rutas, con especial atención en sectores de la Ruta Nacional 3 y otros corredores provinciales.

El intenso escenario invernal también generó complicaciones para la circulación y llevó a las autoridades a recomendar consultar el estado de las rutas antes de viajar, evitar desplazamientos innecesarios y extremar las medidas de seguridad. La postal de Río Gallegos cubierta de nieve, sin embargo, también dejó imágenes de vecinos jugando al fútbol, armando muñecos de nieve y disfrutando de la primera gran nevada del año.