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El turismo de naturaleza gana protagonismo durante las vacaciones de invierno en Argentina

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Con el inicio del receso invernal en varias provincias, creció el interés por destinos vinculados al turismo de naturaleza y las experiencias al aire libre. Parques nacionales, reservas naturales y circuitos de montaña aparecen entre las opciones más elegidas por quienes buscan combinar descanso, aventura y contacto con el ambiente.

Operadores turísticos destacan que cada vez más viajeros priorizan propuestas sustentables y actividades de bajo impacto ambiental. Esta tendencia impulsa el desarrollo de economías regionales y fortalece el valor de la conservación de los paisajes naturales como uno de los principales atractivos del país.

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