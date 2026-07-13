El turismo de naturaleza gana protagonismo durante las vacaciones de invierno en Argentina

Con el inicio del receso invernal en varias provincias, creció el interés por destinos vinculados al turismo de naturaleza y las experiencias al aire libre. Parques nacionales, reservas naturales y circuitos de montaña aparecen entre las opciones más elegidas por quienes buscan combinar descanso, aventura y contacto con el ambiente.
Operadores turísticos destacan que cada vez más viajeros priorizan propuestas sustentables y actividades de bajo impacto ambiental. Esta tendencia impulsa el desarrollo de economías regionales y fortalece el valor de la conservación de los paisajes naturales como uno de los principales atractivos del país.