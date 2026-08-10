Argentina refuerza la protección de sus áreas naturales y avanza con nuevas herramientas para conservar al huemul

La conservación de la fauna autóctona volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda ambiental argentina durante la última semana. Parques Nacionales informó sobre nuevas acciones para fortalecer la protección del huemul, una especie emblemática de la Patagonia y considerada en peligro de extinción, mediante herramientas tecnológicas destinadas a mejorar su monitoreo y conservación.

El trabajo sobre esta especie resulta especialmente relevante para Santa Cruz y la región patagónica, donde se encuentran algunos de sus principales hábitats. El seguimiento científico y la incorporación de tecnología permiten obtener información sobre sus movimientos y condiciones de vida, un elemento clave para diseñar estrategias de conservación y proteger los ecosistemas donde todavía sobrevive esta especie característica de los Andes patagónicos.