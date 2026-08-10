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Ariana Grande anunció que se alejará de los reflectores después de finalizar su gira mundial

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Ariana Grande confirmó que se tomará una pausa de la exposición pública una vez que termine su Eternal Sunshine Tour, cuyo último concierto está previsto para el 1 de septiembre en Londres. La decisión llegó después de meses de intensa actividad artística y de una fuerte exposición mediática alrededor de su imagen y su vida personal.

La cantante también lanzó su octavo álbum de estudio, Petal, que llegó acompañado por una etapa de gran repercusión internacional. Grande explicó que su decisión de alejarse de los reflectores no fue impulsiva y que responde a la necesidad de tomarse un descanso. Su anuncio volvió a abrir el debate sobre la presión que enfrentan las figuras públicas y el impacto de las redes sociales sobre la vida de los artistas.

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