Un radiotelescopio argentino detectó una señal que podría ser la primera ráfaga de radio rápida observada desde Sudamérica

Un equipo de investigadores del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) identificó un candidato a una de las llamadas ráfagas rápidas de radio, fenómenos cósmicos extremadamente breves y de enorme intensidad que todavía son uno de los grandes enigmas de la astronomía. La señal, denominada FRB 20251018, fue registrada durante una campaña de observación realizada con una de las antenas de 30 metros del instituto.

El hallazgo fue presentado esta semana en un trabajo científico y, de confirmarse, se convertiría en la primera ráfaga rápida de radio detectada desde Sudamérica. El equipo analizó 212 horas de observaciones realizadas entre diciembre de 2024 y marzo de 2026 y utilizó herramientas de aprendizaje automático para identificar posibles señales. Los investigadores remarcaron que será necesario continuar las observaciones para confirmar el fenómeno, pero el resultado demuestra el potencial de la astronomía argentina para participar en investigaciones sobre algunos de los eventos más misteriosos del universo.