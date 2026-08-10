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Argentinos Juniors quedó como único líder de su zona y River atraviesa un momento crítico en el Torneo Clausura

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Argentinos Juniors derrotó 2-1 a Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura y quedó como único líder de la Zona B. El equipo de La Paternal aprovechó una jornada en la que también Gimnasia consiguió una victoria importante frente a Barracas Central, mientras que Racing dejó escapar puntos en una pelea cada vez más pareja.

En la otra zona, River sufrió una nueva derrota: cayó ante Tigre y encendió las alarmas después de un comienzo irregular en el campeonato. La caída generó fuertes críticas y el propio Nicolás Otamendi reconoció que el equipo atraviesa un “momento crítico”. Con varias fechas todavía por delante, el Clausura comienza a definir sus primeros protagonistas y también a poner bajo presión a algunos de los grandes.

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