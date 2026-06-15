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Argentina se prepara para observar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año

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Observador Central

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Durante junio podrá apreciarse desde distintos puntos del país una serie de eventos astronómicos que incluyen alineaciones planetarias y una de las lunas llenas más llamativas de 2026.

Miles de aficionados a la astronomía y curiosos tendrán la oportunidad de mirar al cielo durante las próximas semanas para presenciar algunos de los fenómenos astronómicos más destacados del año. Especialistas indicaron que las condiciones de observación serán especialmente favorables en gran parte del territorio argentino, permitiendo apreciar alineaciones planetarias, lluvias de meteoros y la denominada «Luna de Fresa», uno de los eventos más fotografiados del calendario astronómico.

La expectativa creció especialmente en redes sociales y observatorios de todo el país, donde ya se organizan actividades abiertas al público. Más allá del interés científico, estos fenómenos suelen convertirse en una oportunidad para acercar la astronomía a nuevas generaciones y despertar el interés por la exploración espacial y el conocimiento del universo.

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