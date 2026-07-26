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Los incendios forestales vuelven a poner en jaque al sur de Europa: miles de personas fueron evacuadas

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El avance de varios incendios forestales volvió a generar una situación crítica en distintas regiones del sur de Europa. Francia, España e Italia enfrentaron focos de gran intensidad, con evacuaciones, cortes de rutas y cientos de personas obligadas a abandonar sus hogares mientras los equipos de emergencia trabajan para contener las llamas.

Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y los fuertes vientos complicaron las tareas de los bomberos y reavivaron la preocupación por la frecuencia de los eventos climáticos extremos. Los incendios volvieron a mostrar cómo las olas de calor y las condiciones ambientales pueden transformar rápidamente una emergencia local en una crisis de gran escala.

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