La Velada del Año VI convirtió a Sevilla en el centro del entretenimiento digital en español

Ibai Llanos volvió a reunir a miles de personas alrededor de uno de los eventos más importantes de la cultura digital hispanohablante. La sexta edición de La Velada del Año combinó combates de boxeo protagonizados por creadores de contenido, música y una puesta en escena multitudinaria que volvió a demostrar el alcance que alcanzaron los fenómenos nacidos en internet.

El evento se realizó en el Estadio de La Cartuja y fue seguido en directo a través de Twitch, con una transmisión que combinó deporte, espectáculo y entretenimiento digital. La propuesta volvió a consolidar una tendencia que ya forma parte de la cultura popular: los streamers dejaron de ser únicamente figuras de internet y comenzaron a protagonizar eventos masivos capaces de convocar a públicos de distintas generaciones.