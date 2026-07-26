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El frío extremo golpea a Santa Cruz: hay alertas, rutas afectadas y recomendaciones para evitar riesgos

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Una intensa ola de frío mantiene bajo alerta a gran parte de Santa Cruz y generó complicaciones en distintos puntos de la provincia. Las bajas temperaturas, el hielo y las condiciones adversas obligaron a reforzar las recomendaciones para quienes deben circular por rutas y caminos, mientras se mantiene la atención sobre los sectores más vulnerables.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por frío extremo y las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos innecesarios, consultar el estado de las rutas antes de viajar y extremar las medidas de prevención.

En Río Gallegos y otras localidades santacruceñas, el invierno volvió a mostrar su intensidad y puso en primer plano la necesidad de reforzar la asistencia a quienes atraviesan las condiciones más duras.

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