El frío extremo golpea a Santa Cruz: hay alertas, rutas afectadas y recomendaciones para evitar riesgos

Una intensa ola de frío mantiene bajo alerta a gran parte de Santa Cruz y generó complicaciones en distintos puntos de la provincia. Las bajas temperaturas, el hielo y las condiciones adversas obligaron a reforzar las recomendaciones para quienes deben circular por rutas y caminos, mientras se mantiene la atención sobre los sectores más vulnerables.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por frío extremo y las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos innecesarios, consultar el estado de las rutas antes de viajar y extremar las medidas de prevención.

En Río Gallegos y otras localidades santacruceñas, el invierno volvió a mostrar su intensidad y puso en primer plano la necesidad de reforzar la asistencia a quienes atraviesan las condiciones más duras.