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Una historia de inclusión que nació en el deporte: un joven con síndrome de Down se prepara para competir en karting

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Lucas Tomasi se convirtió en protagonista de una historia de superación e inclusión al obtener su licencia oficial para competir en karting. Su recorrido representa un avance en la búsqueda de espacios deportivos más accesibles y demuestra cómo la pasión, el acompañamiento y las oportunidades pueden abrir caminos que durante mucho tiempo parecían imposibles.

El caso volvió a poner en debate la importancia de construir ámbitos deportivos donde las personas con discapacidad puedan desarrollarse y competir en igualdad de condiciones.

Más allá de los resultados, su historia refleja el valor de derribar prejuicios y ampliar la participación en disciplinas que históricamente no siempre fueron pensadas para todos.

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