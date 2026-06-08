Aumentan las consultas por enfermedades respiratorias y los especialistas llaman a reforzar la prevención

La llegada de las bajas temperaturas incrementó la circulación de virus estacionales en gran parte del país.

Hospitales y centros de salud registraron durante los últimos días un crecimiento en las consultas relacionadas con cuadros respiratorios típicos del invierno. Resfríos, gripe y otras infecciones virales comenzaron a ocupar un lugar central en la demanda sanitaria a medida que avanzan las jornadas más frías del año.

Los especialistas recuerdan que la mayoría de los casos son leves y evolucionan favorablemente con reposo e hidratación. Sin embargo, recomiendan prestar atención a síntomas como fiebre persistente, dificultades respiratorias o empeoramiento del cuadro, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.