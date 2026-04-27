Avanza un nuevo parque urbano en Buenos Aires y crece el debate por los espacios verdes

El proyecto busca sumar más de 15 mil metros cuadrados para uso público y reabre una discusión sobre calidad de vida urbana.

Uno de los temas que ganó atención esta semana fue el anuncio de un nuevo parque en la Ciudad de Buenos Aires, con infraestructura pensada para recreación, drenaje sustentable y recuperación ambiental. El proyecto forma parte de una serie de iniciativas urbanas que buscan ampliar el acceso a espacios verdes.

La noticia tuvo repercusión porque toca una demanda cada vez más presente en grandes ciudades: más lugares de encuentro, aire libre y bienestar cotidiano. El debate excede la obra en sí y se conecta con cómo se piensa hoy el diseño de ciudades más habitables.