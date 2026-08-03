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La Patagonia atraviesa una de las olas polares más intensas del invierno y refuerzan las medidas de prevención

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Las bajas temperaturas continúan marcando el ritmo del invierno en el sur argentino. En Santa Cruz y otras provincias patagónicas, las heladas persistentes, la formación de hielo sobre las rutas y las nevadas obligaron a reforzar los operativos de seguridad vial y las recomendaciones para la población.

Los organismos de emergencia insisten en evitar viajes innecesarios durante las primeras horas del día, revisar los sistemas de calefacción y prestar especial atención a personas mayores y familias en situación de vulnerabilidad. El pronóstico anticipa que el ingreso de nuevas masas de aire frío mantendrá las temperaturas por debajo de los valores habituales durante los próximos días.

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