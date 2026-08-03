El Torneo Clausura toma ritmo: Vélez e Independiente lideran sus zonas tras las primeras fechas

Comenzadas las primeras jornadas del Torneo Clausura 2026, Vélez Sarsfield e Independiente se consolidaron como los líderes del Grupo A luego de sumar puntaje ideal en sus dos presentaciones. Ambos equipos arrancaron el campeonato con victorias consecutivas y se perfilan como protagonistas en la pelea por la clasificación.

En el Grupo B, la lucha también comenzó con gran paridad, mientras que el calendario ya anticipa una nueva fecha con cruces importantes que podrían modificar la tabla. El buen comienzo de varios equipos grandes alimenta la expectativa de un torneo que promete mantenerse abierto durante las próximas semanas.