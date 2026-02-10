Cambio climático y ciudades: desafíos urbanos en regiones frías

El cambio climático impacta también en ciudades de regiones frías como la Patagonia. Infraestructura, energía y planificación urbana aparecen como ejes centrales.

El cambio climático no es un fenómeno exclusivo de zonas tropicales o costeras. Las ciudades ubicadas en regiones frías enfrentan desafíos específicos vinculados a temperaturas extremas, eventos climáticos intensos y consumo energético.

En la Patagonia, los cambios en los patrones climáticos afectan la infraestructura urbana, el acceso a servicios y la planificación territorial. El aumento de la demanda energética y las dificultades de mantenimiento urbano se vuelven problemáticas recurrentes.

Especialistas en desarrollo urbano advierten sobre la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad y adaptación climática en el diseño de las ciudades. La planificación a largo plazo resulta clave para reducir impactos sociales y ambientales.

Abordar el cambio climático desde una perspectiva urbana permite pensar ciudades más resilientes y preparadas frente a escenarios futuros.