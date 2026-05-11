La inteligencia artificial llega a las aulas argentinas y abre un nuevo debate educativo

Escuelas y universidades comienzan a incorporar herramientas de IA mientras docentes y familias discuten sus límites y posibilidades.

En los últimos días, distintas instituciones educativas argentinas comenzaron a implementar herramientas de inteligencia artificial para tareas pedagógicas, investigación y asistencia académica. El avance tecnológico generó entusiasmo en algunos sectores, pero también preocupación por el impacto en el aprendizaje, la creatividad y la forma de evaluar a los estudiantes.

La discusión ya no pasa solamente por la tecnología en sí, sino por cómo adaptarse a una nueva realidad que transforma hábitos de estudio y dinámicas escolares. Especialistas remarcan que el desafío será encontrar un equilibrio entre innovación y pensamiento crítico, en un contexto donde la inteligencia artificial empieza a formar parte de la vida cotidiana.